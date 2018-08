Stück für Stück den Himmel erobert

Einen ersten Hauch von der Fliegerei bekam er als kleiner Junge am Flughafenzaun in Rümlang zu spüren. Dort, wo heute der Heli-Grill steht und die Fliegerenthusiasten sich an den ankommenden und abfliegenden Flugzeugen und Helikoptern erfreuen. Nun fehlen dem 25-jährigen in Rümlang aufgewachsenen Robin Wenger nur noch wenige Monate bis zur Brevetierung zum Helikopterpiloten der Schweizer Luftwaffe.

Denn ab Dezember dieses Jahres stösst er als top ausgebildeter Pilot zur Fliegerstaffel 4 und kann nach einigen Weiterbildungen bereits auf Auslandmission wie etwa nach Kosovo geschickt werden. Kurz bevor Robin Wenger, der aktuell noch den Grad eines Leutnants trägt, Mitte Juli nach Alpnach zur Hochgebirgsausbildung mit Lastenflügen verschieben wird, beschrieb er nochmals seinen beruflichen Werdegang.

Im Offizierslehrgang hat es gefunkt

Nach der Matura an der Kantonsschule Bülach war es für Robin Wenger eigentlich schon klar, dass seine Berufung im Cockpit eines Linienflugzeuges lag. Doch es kam anders: Im Offizierslehrgang lernte er im Rahmen eines Besuches auf dem Militärflugplatz Emmen einen Militärpiloten kennen. «Ich kann mich noch sehr gut an das Treffen erinnern», sagte Wenger. Der Funke sei damals sofort auf ihn über­gesprungen. Mit der Anmeldung für das Pilotennachwuchsprogramm Sphair schwenkte er fokussiert und motiviert auf eine Militärpilotenkarriere ein. «Eine strenge Selektionsphase galt es damals zu bestehen», gestand Wenger.

Den allerersten Flug erlebte er im Sommer 2013 auf einer Piper P28 Cherokee, und zwar noch mit einem Fluglehrer am Doppelsteuer. Nach dem ersten Screening mit physischen und psychologischen Tests habe man ihm auf einem PC-7-Flugsimulator komplizierte Flugmanöver abverlangt. Und dann kam er, der Tag des ersten Alleinfluges, den kein Pilot je vergisst. Im Sommer 2015 zog er das Steuer eines DA40-Leichtflugzeuges sachte nach hinten und eroberte so im Alleingang sein erstes Stück des ­Himmels.

In der Wiege der Schweizer Luftfahrt trainiert

Seit 1914 wird der Flugplatz Dübendorf militärisch und zivilaviatisch genützt. Flugpioniere wie die Schweizer Oskar Bider, Walter Mittelholzer oder der Deutsche Ernst Udet, der für seine Flugvorführungen mit Zylinderhut bekannt war, zogen über diesen Ort ihre Runden in zum Teil sehr waghalsigen Flugmanövern. Die Swissair flog bis 1948 von hier aus exotische Destinationen an, wovon noch heute die denkmalgeschützte Abfertigungshalle aus dem Jahr 1932 zeugt.

Genau auf diesem Flugfeld ­absolvierte Jungpilot Robin Wenger einen grossen Teil seiner Ausbildung auf dem Helikoptertyp Eurocopter EC635. Seither hat er bereits 400 Flugstunden – geflogen in den zwanzig Schul- und Transporthelikoptern der Schweizer Luftwaffe – in sein Logbuch eingetragen. Vor genau zehn Jahren schaffte der Bund diesen Nachfolger des Helikopters Alouette III an.

«Den Eurocopter kann man sowohl sanft, etwa mit Passagieren, aber auch sportlich in taktischen Einsätzen fliegen», schwärmte der Helikopterpilot, der früher im Handballclub Rümlang-Oberglatt spielte. Am liebsten bewege er sich mit seinem Arbeitsgerät zwischen steilen Felswänden oder lande auf einem Gletscher. Darum geniesse er aktuell die Hochgebirgsausbildung, wo die Luftwaffe gerade für zahlreiche SAC-Hütten die Versorgung sicherstellt.

Gerne würde er einmal ein amerikanisches Modell pilotieren, wie etwa die Bell UH-1 «Huey». An seiner Ausbildung schätze er die grosse Vielseitigkeit. Sein zukünftiges Einsatzspektrum reiche vom Gebirgs- und Instrumentenflug über den anspruchsvollen Lastenflug und die Windenrettung bis hin zu Polizeieinsätzen sowie Nacht- und Formationsflügen. Taktische Flüge, die tief über dem Boden stattfinden und den Piloten stark fordern, gehören zu den anspruchsvollsten Manövern.

Die Zukunft sieht für diesen Jungpiloten rosig aus

Nach den im Dezember wohl verdienten «Flügeln», wie man im Fliegerjargon die Brevetierung zum Piloten nennt, freue sich Robin Wenger darauf, in der Nähe des Militärflugplatzes Dübendorf sesshaft zu werden. «Dann werde ich mein grosses Hobby, das Handballspielen, wieder aufnehmen können», sagte der sport­liche Single. Fliegerisch gehe es natürlich weiter, denn man lerne nie aus. Fix in seinen Terminkalender eingetragen ist bereits die Super-Puma-Ausbildung ab März 2019. Anschliessend würde ihn ein Auslandeinsatz sehr reizen. «Und mein langfristiges Ziel, Fluglehrer zu werden, packe ich dann auch noch an», sprach Robin Wenger frohen Mutes.

Mit grossem Dank blicke er auf eine durchs Band vorbildliche Ausbildungsumgebung zurück. «Ich empfehle jedem flugbegeisterten Jugendlichen, sich bei Sphair anzumelden», rief er bei der Verabschiedung aus seinem Eurocopter EC635, «doch Vorsicht, denn nach dem Abheben befällt einen der sogenannte Fliegervirus, und man kommt nicht mehr davon los . . .»

