Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf hat schon über 40 Wespeneinsätze geleistet

Sie haben Hochsaison, die Wespen. Jetzt schwirren die schwarz-gelb gestreiften Insekten gerne um den gedeckten Tisch des Morgen-, Mittag- oder Abendessens, sofern dieses an der frischen Luft stattfindet. Da sie für ihre Brut tierisches Eiweiss benötigen, schneiden sie gerne ein Stückchen Schinken aus der Scheibe und tragen es davon.

Für ihr eigenes Wohlbefinden tun sie sich mit Vorliebe an der Konfitüre gütlich – und sind dabei für viele Menschen einfach nur lästig. Verhält man sich ruhig und fuchtelt nicht wie wild herum, sind die wehrhaften Wespen aber eigentlich friedlich und harmlos.Das ändert sich schlagartig, wenn die vifen Fluginsekten ein Nest in der Nähe haben. Ihre Bleibe und ihre Brut verteidigen sie furchtlos und vehement.

Im Gegensatz zu den Honigbienen kann eine Wespe mehr als nur einmal zustechen. Im besten Fall ist so ein Angriff für den Menschen eine schmerzhafte Erfahrung, im schlimmsten Fall kann ein Allergiker daran sterben.

Fachleute für Insektenabwehr in der Feuerwehr

Ihre Nester bauen die Wespen gerne in und an Scheunen und Häusern. Geschützte Bereiche wie Hohlräume oder der Dachstuhl eines Hauses sind dabei bevorzugte Orte. Der Favorit unter den Wespennistplätzen ist aber der Storenkasten. Wird ein solcher zum Beispiel am Fenster des Kinderschlafzimmers oder über der Balkon- oder Gartensitzplatztür belegt, kann es für die Familie schnell einmal ungemütlich, ja sogar gefährlich werden.

Viele Leute haben sich in solchen Fällen schon dankbar gezeigt, dass sie einfach zum Telefon greifen und die Feuerwehr zu Hilfe rufen konnten. Dies umso mehr, als die Feuerwehr auch Leute in ihren Reihen hat, die einen Fachkurs in Insektenbekämpfung absolviert haben.

Während die Wespennester meist mit der chemischen Keule vernichtet werden, können Bienenschwärme in aller Regel eingefangen und einem Imker übergeben werden. Hornissennester werden oft auch umplatziert. Trifft die Feuerwehr auf ein Wespennest, das keine direkte Bedrohung darstellt, werden die Hausbewohner aufgeklärt und dazu ermuntert, den Wespenstaat an Ort und Stelle zu belassen.

Die Feuerwehr Niederhasli beispielsweise legt grossen Wert auf die Beratung der Hauseigentümer oder Mieter. Bei nicht bedrohlicher Wespenanwesenheit empfehlen die Feuerbekämpfer, einen eigens dafür hergestellten Spray zu kaufen und das Volk in den frühen Morgenstunden oder abends vor dem Eindunkeln zu vernichten – wenn es denn schon sein muss. «Ist jemand zu ängstlich dazu, kann sich diese Person an eine Schädlingsbekämpfungsfirma wenden», sagte der Kommandant Christian Meier.

Kein gesetzlicher Auftragder Feuerwehr

Für die Feuerwehr Niederglatt sind die Wespen kein Thema mehr. «Die Feuerwehrkommission hat beschlossen, in Zukunft auf Wespeneinsätze zu verzichten», schreibt die Kommission im jüngsten Mitteilungsblatt. Insektenabwehr sei nämlich kein gesetzlicher Auftrag der Feuerwehr. «Die Aufgabe der Feuerwehr ist, Leben zu retten und zu schützen», erklärte Gemeinderätin und Kommissionspräsidentin Rita Ammann auf Anfrage. Da passe die Vernichtung und Zerstörung von Wespen und ihren Nestern unter Einsatz von Gift schlecht dazu.

Die Frage, ob finanzielle Überlegungen zu diesem Entscheid geführt hätten, verneint Ammann klar. Ebenso klar ist die neue Regelung: «Die Beseitigung von Wespennestern ist Privatsache und wir bitten die Bevölkerung, entsprechende Kammerjäger aufzubieten», heisst es in der Mitteilung abschliessend. Für das Einfangen von Bienenschwärmen oder Hornissen ist die Feuerwehr Niederglatt aber nach wie vor verfügbar.

Wespen, Bienen, Hornissen und Hummeln

Auf der Einsatzliste auf der Website der Niederglatter Feuerwehr sind für dieses Jahr noch keine Wespeneinsätze vermerkt. Da kann die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf ein ganz anderes Lied singen: In der Onlineliste der Einsätze wurde die Feuerwehr im laufenden Jahr bereits über 40-mal wegen Wespen zu Hilfe gerufen. Da die Wespensaison noch bis weit in den Oktober hinein dauern kann, dürften die Dielsdorfer ein Rekordjahr verzeichnen. Zudem befasste sich die Stützpunktfeuerwehr in Sachen Insekten sechsmal mit Bienen, zweimal mit Hornissen und einmal mit Hummeln.

Den Entscheid der Niederglatter Feuerwehrkommission kann der Kommandant der Dielsdorfer Stützpunktfeuerwehr, Dani Andreoli, nicht nachvollziehen. Die Maxime «Leben retten und schützen» könne ja auch auf die von Wespen bedrohten Menschen gemünzt werden.

«Stellen Sie sich einen alten, gehbehinderten Mann vor, der in seiner Wohnung ein Wespennest hat. Oder ein kleines Kind, das auf Wespenstiche allergisch ist, während sich im Storenkasten seines Zimmers im dritten Stockwerk ein Wespenvolk eingenistet hat. Da gehe ich von einer Notlage aus, denn da ist jemand an Leib und Leben bedroht», sagte Andreoli. Also ein klarer Fall für die Feuerwehr.

Einsätze gegen Wespenzum Selbstkostenpreis

Auch wenn immer mehr Feuerwehren auf Wespeneinsätze verzichten, werde die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf diese Dienstleistung nicht aufgeben, sagte Kommandant Andreoli. «Aber wahrscheinlich werden wir solche Einsätze ab nächstem Jahr nicht mehr kostenlos leisten.» Es gebe nämlich Leute, die wegen zwei oder drei Wespen die Stützpunktfeuerwehr alarmieren würden. Zudem habe es im Einsatzgebiet einige wenige Gebäude, die ein bauliches Problem hätten und deshalb immer wieder von Wespen heimgesucht würden.

Die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf leistete seit 2011 insgesamt 238 Einsätze wegen Stechinsekten. Bei 183 Einsätzen handelte es sich um Wespen, bei 45 um Bienen, bei 8 um Hornissen und bei 2 um Hummeln. Durchschnittlich waren jedes Jahr 34 Insekteneinsätze nötig. 2015 war offenbar ein insektenreiches Jahr. Die Dielsdorfer mussten deswegen nämlich 50-mal ausrücken. Auch die Niederglatter Feuerwehr wurde 2015 insgesamt 17-mal wegen Wespen und 5-mal wegen Bienen angefordert.

(Zürcher Unterländer)