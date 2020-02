Sturmtief Sabine: In Wallisellen stürzten Bäume auf parkierte Autos

Der Sturm Sabine hat die Rettungskräfte in der Nacht auf Dienstag weiterhin auf Trab gehalten. Erneut seien zwischen 19.00 und 7.00 Uhr über hundert Meldungen betreffend des Sturms bei der Kantonspolizei eingegangen, wie es in einer Mitteilung heisst. Strassen waren oder sind teilweise noch gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Rund drei Dutzend Meldungen betrafen umgestürzte Bäume, die Strassen blockierten. In Wallisellen wurden dabei auch zwei abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Gemäss Website des TCS sind in der Region sämtliche Strassen wieder normal befahrbar - mit Ausnahme der Kantonsstrasse zwischen Hochfelden und Glattfelden, die der Sturmschäden wegen weiterhin in beide Richtungen gesperrt ist.

Am Montag waren des Sturms wegen teilweise spektakuläre Landungen am Flughafen Zürich zu sehen (Video: Christian Wüthrich, mcp).

Die Polizei listet in ihrer Mitteilung weitere Meldungen auf, die sich auf Behinderungen wegen umgewehten Bauabschrankungen , verwehten Holz- oder Blechteilen sowie Dachziegeln beziehen. Wiederum seien zwei Trampoline auf Strassen geweht worden. Die Meldungen verteilten sich auf das ganze Kantonsgebiet. Über allfällig verletzte Personen liegen keine Angaben vor.

Gemäss MeteoSchweiz soll sich der Sturm im Verlauf des Tages abschwächen.