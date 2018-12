Südamerikanisches Flair im Teatro Di Capua

Der Samstagabend begann für viele Konzertbesucher mit argentinischen Spezialitäten vom Grill. Auf den kulinarischen Anfang folgte dann der kulturelle Teil. Gabriela Bergallo, Sängerin und künstlerische Leiterin des Teatro Di Capua, lud zwei Multiinstrumentalisten ein.

Patricio Sullivan und Oscar Gomítolo weilten zuvor in Paris und Dijon und kamen erst am Nachmittag mit dem Zug in Embrach an. Trotz der langen Reise spielten die Argentinier mit viel Kraft auf. Ob auf der klassischen Gitarre oder auf dem Charango, einerMinigitarre aus der indigenen Musikkultur der Anden: Etliche Instrumentalstücke waren zu hören.

Renommierte Musiker

Virtuos und blitzschnell tanzten Patricio Sullivans Finger über die zehn Saiten, zupften diese oder strichen darüber. Er entlockte dem Instrument zarte Töne und rhythmische Klänge. Sullivan kommt aus Buenos Aires und ist spezialisiert auf lateinamerikanische Streichinstrumente. Oscar Gomítolo ist ebenfalls Multiinstrumentalist und erforscht die lateinamerikanische Musik.

Sullivan und Gomítolo ergänzten sich perfekt und spielten im völligen Einklang. Bei einigen Stücken kam auch die «Bombo legüero» zum Einsatz. Die Bombo ist eine zweifellige Zylindertrommel, die in der argentinischen Musik gespielt wird.

Getrommelt wird auf das Fell, den Rand oder an die Seite, was ihr verschiedene Klangfarben entlockt. Der Korpus wird aus einem ausgehöhlten Holzstamm gefertigt. Gabriela Bergallo sang dazu Lieder aus Argentinien, Bolivien und Chile. Sie hatte nicht viel Zeit, um mit den zwei Musikerkollegen zu proben.

Der Ablauf des Konzerts ergab sich darum teilweise spontan. Die Gitarristen spielten entweder Solo, zu zweit oder untermalten Bergallos Gesang. Das Publikum lauschte aufmerksam. Unter den Gästen befand sich auch Victor Beck aus Wil SG. Er liebt südamerikanische Musik und spielt selber auch Charango.

Patricio Sullivan und Oscar Gomítolo werden am kommenden Sonntag in Wil ein Konzert geben, bei dem Victor Beck ebenfalls mitspielt. «Ich kenne die Musiker schon länger und freue mich, mit ihnen zusammen aufzutreten», sagte Beck, der zum ersten Mal im Teatro Di Capua auf Konzertbesuch war.

Der Sonntagabend war dem Tango gewidmet. «Dem Tango in seiner reinsten Form», wie es hiess. Marcelo Mercadante und Gustavo Battaglia, beide Kenner der Musik des Río de la Plata, schreiben eigene Kompositionen und spielten die grossen Klassiker des Tangos.

Fester Bestandteil

Leiterin Gabriela Bergallo lebt seit bald dreissig Jahren in der Schweiz, wo sie Nicola Di Capua anlässlich eines ihrer Konzerte kennen lernte. Die beiden haben in den vielen Jahren die Konzerte im Teatro Di Capua zu einem festen Bestandteil im kulturellen Kalender des Embrachertals gemacht. (Zürcher Unterländer)