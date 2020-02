Superprovisorische Anordnung wegen unzulässiger Stadtrats-Aussage

Die Endphase des Abstimmungskampfes um den Baukredit für ein Schulhaus im Glattpark wird zunehmend hektisch. Und nun greift auch der Bezirksrat mit einer äusserst selten praktizierten Vorgabe ein. Nach einer Stimmrechtsbeschwerde wegen strittiger Aussagen des Opfiker Stadtrates sah sich die Aufsichtsbehörde in Bülach gestern Montag veranlasst, per superprovisorische Massnahme eine Berichtigung zu verfügen.

So muss der Opfiker Stadtrat dafür sorgen, dass auf der Frontseite der städtischen Website sowie im amtlichen Publikationsorgan der Stadt – dem «Stadt-Anzeiger» von Opfikon – die betreffende Aussage sofort berichtigt wird. Die Zeit drängt, denn am kommenden Sonntag findet nach 2014 bereits der zweite Urnengang über den erneut auf über 70 Millionen Franken veranschlagten Bau eines Schulhauses statt.

Aussage als unzulässig eingestuft

Am vergangenen Donnerstag, nur etwas mehr als eine Woche vor dem entscheidenden Abstimmungstermin, äusserte sich der Opfiker Stadtrat in einem schriftlich geführten Interview zu Kritikpunkten der Gegnerschaft dieses Schulhausneubaus. Darin antwortet die Stadtregierung auf die Frage, ob die Durchmischung der Kinder von verschiedenen Familien aus den Arbeiterquartieren von Glattbrugg und dem eher privilegierten Glattpark denn notwendig oder gar vorgeschrieben sei, mit: «Es gibt keinen gesetzlichen Auftrag oder Kriterien für eine soziokulturelle Durchmischung.»

Diese Äusserung des Stadtrates sei so allerdings nicht korrekt, hält der Bezirksrat in einem Zwischenbericht fest. Der Hintergrund der Frage nach der Durchmischung ist eine lange Debatte um den geeignetsten Standort. Dass die Stadt mehr als ein neues Schulhaus braucht, ist indes unter allen Beteiligten anerkannt und wird nicht bestritten. Allerdings kritisiert das Nein-Komitee aktuell vor allem die hohen Kosten und den kleinen Standort mitten im Glattpark und schlägt stattdessen das dreimal grössere Fallwiesen-Areal am Rand des Boomgebietes zwischen den Wohnquartieren von Glattbrugg und dem Glattpark vor. Dort sei die gesetzlich vorgeschriebene Durchmischung bei der Schülerzuteilung besser vorzunehmen, heisst es. Der Stadtrat wehrt sich dagegen und sieht die Nähe zur bestehenden Schulanlage Lättenwiesen als problematisch an.

Richtigstellung überzeugt Kritiker nicht

In der geforderten Richtigstellung, die am Montagabend online ging, schreibt der Stadtrat zu seiner ersten Aussage: «Dabei wurde nicht mehr erwähnt, dass sich die Aussage auf die Durchmischung verschiedener Schulanlagen bezieht.» Die verständlichere Version würde demnach lauten: «Es gibt keinen gesetzlichen Auftrag oder Kriterien für eine soziokulturelle Durchmischung zwischen Schulhäusern. Dagegen besteht ein nicht bestrittener Auftrag zur soziokulturellen Durchmischung von Schulklassen innerhalb eines Quartier-Schulhauses.»

Das vermag Beschwerdeführer Urban Husi, SVP-Gemeinderat und Präsident der Geschäftsprüfungskommission des Stadtparlaments, nicht zu besänftigen. Er gibt sich erstaunt, da diese vermeintliche Korrektur, gar keine ist. Denn von einzelnen Quartier-Schuleinheiten sei in der von ihm ins Feld geführten Volksschulverordnung nirgends die Rede. Der Austausch müsse doch auch zwischen den Quartieren stattfinden, so Husi.

Was die jüngste Entwicklung nun für die Abstimmung vom kommenden Sonntag bedeutet, ist unklar. Der Beschwerdeführer lässt sich weitere rechtliche Schritte ausdrücklich offen. (cwü)