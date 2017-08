«Survivalzone» lässt primär Männerherzen höher schlagen

Alles für Wanderfreunde sowie das Outdoor-Abenteuer bietet das vor kurzem eröffnete Geschäft «Survivalzone» an. Sind so viele Kunden Dschungel-Touristen? «Nein», sagt Marco Poleni lachend und erzählt, dass vor kurzem Mütter Macheten und Messer für ihre Kids erstanden hätten – «fürs Pfadilager».

Gleichzeitig betont er, dass solche Gegenstände grundsätzlich nur an Erwachsene verkauft werden und die Kunden über den Gebrauch der Artikel sehr gut beraten werden.Normalerweise bestehe die Kundschaft aber eher aus Männern, welche zwei, drei Tage mit Zelt in die Wildnis gehen oder eine Trekkingtour geplant hätten. «Mit einer Machete lässt sich Dickicht problemlos umhauen.»

Der 37-jährige Marco Poleni führt seit längerem die zwei Online-Shops survivalzone.ch und taczone.ch. «Viele Kunden würden aber Bekleidungsstücke vor dem Kauf gerne anprobieren.» So entstand die Idee, gemeinsam mit dem 39-jährigen Kollegen Marc Ehrler ein Geschäft in Bülach zu eröffnen, vorerst noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten, denn Ehrler arbeitet als Servicetechniker und Poleni in einem Waffengeschäft. Von der Idee zur Umsetzung vergingen nur rund drei Wochen. «Als das Ladenlokal am Untertor zur Vermietung ausgeschrieben war, griffen wir sofort zu», sagt Poleni.

Die beiden Geschäftsinhaber Marco Poleni und Marc Ehrler setzen auf einen guten Kundenservice mit persönlicher und kompetenter Beratung, auf Qualität und Nischenprodukte, welche nicht überall erhältlich sind. «Wir wollen unsere Kunden so behandeln, wie auch wir gerne behandelt würden», betont Poleni.

Und privat? Sind die beiden Geschäftsinhaber Abenteurertypen, welche mit Machete und Schlafsack Ferien im Urwald machen? «Ich bin eher der Openairtyp, übernachte gern im Freien bei einem Lagerfeuer», erzählt Ehrler. «Wobei, Kanada würde mich schon reizen, mit Machete und Messer durch die Wälder streifen, frischen Lachs fangen und braten – das wäre meine Zukunftsvision.»

Poleni zieht es vor allem an Gewässer. «Auch ich übernachte sehr gern im Zelt oder nur im Schlafsack im Freien», erzählt der Bülacher und gibt Sportschiessen als weiteres Hobby an. Beinahe alle Artikel ihres Geschäftes haben beide Männer schon ausprobiert. «So können wir unsere Kunden optimal beraten.»

Für den Robinson von heute

Ein Geheimtipp für alle Männer, welche Abenteuer einem bequemen Sofaabend vor dem Fernseher vorziehen, sei an dieser Stelle noch verraten. Ein guter Schlafsack, ein Pack fixfertiger Trockenmahlzeit, sei es Rindfleisch Stroganoff mit Reis, Chili con Carne oder Rotes Fischcurry, und ein Gaskocher – mehr braucht es zum männlichen Glück anscheinend nicht.

Wem kein frisches Quellwasser zum Kochen zur Verfügung steht, der bereitet das Wasser des Rheins oder der Glatt mit dem passenden Wasserfilter auf. Sollte Mann den Kernkraftwerken in der Nähe nicht trauen, greife er zum Gamma-Scout und messe damit die Radioaktivität. Und bei einer Übernachtung am Meer kann ein Notfall-Quallenset in Betracht gezogen werden. (Zürcher Unterländer)