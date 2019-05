Sushi aus dem Zürichsee und Würste aus Berlin

Vierzig Foodtrucks und Essenstände verströmten verführerische Düfte auf das Areal und man wähnte sich im Schlaraffenland. Am Street Food Park Festival auf der Dieldorfer Rennbahn durfte dieses Wochenende gekostet, geschlemmt und gegessen werden was das Herz begehrte. Familien mit Kindern schlenderten von Stand zu Stand und die Erwachsenen kosteten unbekannte Gerichte wie Hamburger aus Edelfleisch, asiatischen Ramen-Suppe, pakistanische Biriani oder ungarischen Langosch.

In der Braterei von Hanspeter Renshofer brutzelten Currywürste, welche die Gäste mit Saucen in verschiedenen Schärfegraden geniessen konnten. Zum Wesen eines Food Festivals gehört es, dass sich die Gastgeber mit den Gästen über die Zutaten, Gewürze und die Art der Zubereitung der Gerichte austauschen. So erzählte Renshofer seinen Kunden die Herkunft der legendären «Berliner Wurst». Er versicherte, dass seine Sauce nach Rezept der Erfinderin Herta Heuwer sei. «Die Originalsauce beziehen wir von einer Manufaktur in Berlin», erzählte der Ostschweizer. «Die Würste werden in der Schweiz hergestellt, ebenfalls nach einem speziellen Rezept.»

Essen und Geschichten

Die Geschichten dahinter veranlassten die Gäste, die Speisen mit noch mehr Genuss zu verzehren. An einem Stand gab es Zürisee-Sushi. Die Reisröllchen waren rezent gewürzt und, im Gegensatz zum japanischen Original, war der eingerollte Fisch nicht roh. Die einheimischen Sushi mit Egli- und Felchenfilet waren gebraten und stammten aus dem Zürichsee.

Die Besucher liessen sich unbekannte Speisen erklären und wagten neue zu probieren. Rund 250 verschiedene Gerichte waren im Angebot. Als Dessert gab es zum Beispiel hausgemachte Gelati, Donuts und Frozen Yogurt. Die Gäste durften Letztere mit bunten Süssigkeiten selber verzieren. Cocktails und Longdrinks ergänzten den kulinarischen Höhenflug.

Trotz Regen positive Bilanz

Daniele Ficarazzi, der Organisator des dritten Food Festivals, liess es sich nicht nehmen, persönlich hinter dem Tresen zu stehen, Espresso zu servieren und mit den Gästen in Kontakt zu treten. Was macht ein Food Festival attraktiv? Ficarazzi scheint die Formel gefunden zu haben, er sagte: «Die Mischung aus verschiedenen Gerichten machts aus und ein tolles Rahmenprogramm mit Musik.» Die Qualität der Speisen müsse natürlich aus stimmen. «Das setzen wir voraus. Wir arbeiten mit unseren Partnern jahrelang zusammen, und jeder weiss wie hoch die Messlatte ist.»

Der Freitagabend war sehr gut besucht. Am Samstag regnete es zeitweise stark, so dass die Besucher sich auf die 300 gedeckten Sitzplätze zurückzogen. Mit den Besucherzahlen zeigte sich Ficarazzi am Sonntag dennoch zufrieden. «Wir sind geradezu überrannt worden», sagte er. Ob der angepeilte Rekord von 15000 Besuchern erreicht wurde, stand gestern noch nicht fest. (zuonline.ch)