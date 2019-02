Swedish House Mafia kommt ans Zürich Openair

Das DJ-Trio Swedish House Mafia wird am Freitagabend, 23. August, die Hauptbühne des Festivals beehren. Es ist nicht nur das erste Mal, dass sie gemeinsam in die Schweiz kommen, sondern es soll vorerst auch ihr einziger Auftritt in der Schweiz sein. Weil die Gruppe nach ihrem Comeback letztes Jahr heuer nur sehr wenige Konzerte plant, dürften die ZOA-Tickets mindestens für den Freitag schon bald ausverkauft sein.

Dass das schwedische Elektro-Trio nach Rümlang kommt, vermuteten Szenekennerinnen und -kenner schon Ende Januar. Ihr Auftritt war für kurze Zeit auf der Website der Swedish House Mafia aufgeschaltet worden – und kurz darauf wieder gelöscht. Dem Web-Team des DJ-Trios war ein Fehler unterlaufen (ZU vom 31. Januar).

Zahlreiche Auszeichnungen

Swedish House Mafia besteht aus Sebastian Ingrosso, Axwell und Steve Angello. Mit Hits wie «Save The World», «Miami to Ibiza» oder «Don’t You Worry Child» eroberten die drei Schweden zu Beginn ihrer Karriere die Bu?hnen der ganzen Welt. Besonders letztere Single schlug auf Youtube ein: Bis heute verzeichnet sie knapp 600 Millionen Klicks und ist damit einer der erfolgreichsten elektronischen Songs aller Zeiten.

Das Video von «Don't You Worry Child» gibts hier zu sehen. (Quelle: Youtube)

Ihre Erfolge lassen sich auch an den zahlreichen Auszeichnungen ablesen, die die Gruppe bisher erhalten hat: 2012 gewann Swedish House Mafia den «European Border Breakers Award», den «Grammi» für den grössten internationalen Erfolg und das beste Electro-Album. Zwischen 2010 und 2013 holten sie ausserdem insgesamt zehn Mal den «International Dance Music Award».

Weitere Acts

Mit der Verkündigung ihres Auftritts in Rümlang zeigt das ZOA deutlich, welchen Musikrichtungen es eine Bühne geben will. Neben Swedish House Mafia stehen bisher der Rapper Macklemore und die Singer-Songwriterin Billie Eilish auf der diesjährigen ZOA-Liste.

Hier der grösste Hit von Macklemore: «Thrift Shop». (Quelle: Youtube)