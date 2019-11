Swiss Band trifft auf Musicalsänger

Ohne Instrumente und ohne Geld wurde die Band 1958 von ein paar musikbegeisterten Swissair-Mitarbeitern gegründet. Heute, 61 Jahre später, gehört die Swiss Band zu den erfolgreichsten Orchestern in der Schweiz.

Traditionell steht nun das Jahreshighlight der Band in der Stadthalle Bülach an. Für die Konzertreihe vom 14. bis 16. November haben die 20 bis 70-jährigen Bandmitglieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm eingeübt. Ob «Les Misérables», «The Lion King» oder «We will rock you», in der zweieinhalbstündigen Musikshow, wird den Zuschauern eine ganze Palette von Songs aus der Musicalwelt präsentiert.

Wie üblich tritt die Swiss Band auch dieses Jahr mit bekannten Gästen auf. Die Gastsänger heissen dieses Mal Ronja Borer und Patric Scott. Aufgewachsen in einer Künstlerfamilie ist die heute 28-Jährige an diversen Musicals und Theaterproduktionen anzutreffen. Patric Scott steht nicht nur auf Musical Bühnen sondern ist auch als Popmusiker in Europa und China unterwegs.

Wer zusammen mit der Swiss Band eine Show abliefern kann, entscheidet Bandleader Matt Stämpfli, der seit Anfang 2014 die Leitung inne hat. «Stämpfli sucht sich die Gastsänger aus und schaut dabei, dass sie zum Musikstil passen», sagt André Ruth, Marketingleiter der Swiss Band. «Danach wählt er mit ihnen zusammen die Stücke.» Vergangenes Wochenende hat sich die 50 köpfige Band mit den beiden Gastsängern im Schwarzwald getroffen und für die Aufführung geprobt.

Auf hohem Niveau

Der Swiss Band gelang unter dem Namen Swissair-Musik in den 60er-Jahren der Durchbruch. Auf Kosten der Fluggesellschaft wurden die damaligen Bandmitglieder uniformiert und konnten dadurch in der Öffentlichkeit auftreten. Im Laufe der Zeit spielte die Band immer mehr Konzerte. Heute ist die Swiss Band für Unterhaltungsmusik mit einer breiten Palette von Musikrichtungen auf hohem Niveau bekannt. Sie spielt Musik aus der Swing-Ära, Rock-, Pop-, Soul-Titel sowie bekannte Film- und Musicalmelodien. Seit Jahren begeistert sie das Publikum mit zahlreichen Konzerten im In- und Ausland sowie bei Radio- und Fernsehauftritten. «Die Swiss Band ist modern und schwungvoll», sagt Ruth, «fast schon professionell.»