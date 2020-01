Swiss fliegt weiterhin nach China

Die Swiss verfolge die Entwicklung jedoch sehr aufmerksam und entscheide bei Bedarf in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen, sagte eine Swiss-Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Aktuell verzeichnet die Swiss eine zurückhaltende Buchungslage für Flüge von und nach China. Passagiere mit Reiseziel China können ihre Buchungen kostenlos stornieren oder umbuchen.

Vorsichtsmassnahmen empfohlen

Auf Flügen von und nach China stellt die Swiss dem Personal Schutzmasken zur Verfügung. Zudem habe die Airline ihren Mitarbeitenden verschiedene Vorsichtsmassnahmen empfohlen. «Dazu gehört das Vermeiden von Kontakt zu Tieren, das Vermeiden von engem Kontakt zu Menschen mit Atemwegsinfektionen und Erkältungen und natürlich die strikte Anwendung allgemeiner Hygieneregeln wie das regelmässige Händewaschen», sagte die Sprecherin.

British Airways hat am Mittwoch wegen des Corona-Virus alle Direktflüge zwischen Grossbritannien und China gestrichen. Damit reagierte die Airline auf Reisewarnungen des britischen Aussenministeriums. In China steigt die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit sprunghaft an. Nach neuesten Meldungen sind bereits über 6000 Menschen daran erkrankt und 132 gestorben. (mcp/sda)