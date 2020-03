Swissport muss Kurzarbeit beantragen

Das Coronavirus hat die Luftfahrtbranche fest im Griff. Swiss hat inzwischen die Hälfte seiner Flüge bis Ende April annuliert, nach Italien fliegt die Lufthansa-Tochter vorübergehend gar nicht mehr. Und nun haben die USA auch noch ein 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus Europa erlassen.

Der Ausfall dieser Flüge betrifft Reisende aus der ganzen Schweiz. Das Unterland spürt die Auswirkungen des Virus aber ganz besonders. Denn viele der rund 27000 Arbeitsplätze am Flughafen werden von Personen aus der Region besetzt. Nicht nur die Airlines und ihre Kunden sind also von den Flugausfällen betroffen, sondern auch zahlreiche Partner und Zulieferer.

Besonders stark betroffen ist Swissport. Am Flughafen Zürich ist das Unternehmen der grösste Handlingsagent und seit der Gründung 1996 für die Bodenabfertigung der Swiss zuständig. Noch im vergangenen Jahr musste man eine Rekordanzahl an Passagieren abfertigen. Doch inzwischen ist der Bedarf an Personal eingebrochen. «Wir haben einen sofortigen Einstellungsstopp verfügt und eine Bezugsaktion für unbezahlten Urlaub gestartet», erklärt Mediensprecherin Nathalie Berchtold.

Der Verlust ist für Swissport massiv. «Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Luftfahrtindustrie in eine massive Krise geführt, die nur mit der Finanzkrise 2008 oder den Anschlägen von 9/11 vergleichbar ist», so Berchtold. «Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fluggesellschaften ihre Passagier- und Frachtkapazitäten noch weiter reduzieren werden.» Es werde wohl Monate dauern, bis das Volumen wieder das Niveau vor der Krise erreichen wird. «Das bedeutet auch für uns dramatisch sinkende Einnahmen, die wir ausgleichen müssen. Zurückgehende Passagierzahlen und somit weniger Flüge bedeuten weniger Arbeit, aber auch weniger Einnahmen für Swissport.»

Konkret verzeichnet Swissport einen Produktionsrückgang von mehr als 10 Prozent. «Wir haben deshalb einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt, weil wir auf diesen Rückgang keinen Einfluss haben», sagt die Mediensprecherin. Derzeit plant das Unternehmen aber noch keine Entlassungen im grossen Stil. «Wir regulieren den Bestand an Mitarbeitenden über natürliche Fluktuation, Streichung der Nutzung von Mitarbeitenden von Drittanbietern und über die Kurzarbeit.»

Einzelmassnahmen würden zu Verunsicherungen führen

Beim Handlingsagent Dnata, nach Swissport einer der grössten am Flughafen Zürich, ist die Situation noch nicht ganz so schlimm. «Wir verfügen über verschiedene Arbeitszeitmodelle, die eine gewisse Flexiblität für solche Situationen bieten», sagt Lukas Gyger, der Chief Operating Officer. Die Schwierigkeit bestehe aber darin, dass niemand das Ausmass und die Dauer der Krise abschätzen könne.

Bedeckt hält sich der Caterer Gategroup. Man werde weiterhin eng mit den Behörden, Kunden und den Flughäfen zusammenarbeiten um den Einfluss von Covid-19 auf die Industrie zu evaluieren und um darauf zu reagieren, antwortet die Pressestelle nur auf die Fragen. Über allfällige Kündigungen oder Kurzarbeit schweigt sie sich aus.

Grosses Thema ist aber nebst den wirtschaftlichen Folgen vor allem das gesundheitliche Risiko für die Mitarbeitenden. «Wir haben uns seit Beginn der Krise für ein koordiniertes Vorgehen der Flughafenpartner stark gemacht, da ein Grossteil der Arbeitsplätze standortgebund ist und viele Firmen im gleichen Boot sitzen», sagt Lukas Gyger von Dnata. Der Schutz der Mitarbeitenden geniesse «absolute Priorität». Die Massnahmen werden über eine gemeinsame Task Force koordiniert. «Einzelaktionen würden zur zusätzlichen Verunsicherung unter den Flughafenangestellten führen», gibt Gyger zu bedenken. Das gemeinsame Vorgehen habe sich bisher bewährt. «Die Mitarbeitenden haben bislang äusserst besonnen auf die anspruchsvolle Situation reagiert.»

Wie solche Massnahmen konkret aussehen, ist bei Swissport zu sehen. «Wir stellen unseren Mitarbeitenden Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Gummihandschuhe zur Verfügung», sagt Berchtold. Grundsätzlich halte man sich an die Regeln des Bundesamts für Gesundheit und überprüfe die Schutzmassnahmen laufend.