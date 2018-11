TCS-Ball mit schwungvoller Musik und Kleiderpanne

Es riecht nach edlen Parfums und Kaffee im Saal des Hotels Mövenpick. Jetzt kurz nach Mitternacht spielt die Band Noble Composition vermehrt die gemächlichen Walzer für die grossen Schritte. Die acht Herrschaften haben schon Stars wie zum Beispiel Helene Fischer oder Semino Rossi begleitet. Jetzt legen sich die Musiker hier in Regensdorf für die TCS-Mitglieder, und solche die es eventuell einmal werden könnten, mächtig ins Zeug. Und während Sänger Joyello den Simply Red Hit «If You Don’t Know Me By Now» schmachtet, flieht Ballbesucherin Beatrice Kunz plötzlich aus dem Saal.

«Hilfe! Mein Träger ist gerissen!», ruft die Dame aus Niederhasli noch kurz ihren Kollegen zu. Alle nicken verständnisvoll, einige schmunzeln. Später trifft man die Ballschönheit vor dem Spiegel der Damentoilette. Hinter ihr, mit Nadel und Faden hantierend, ihre Kollegin Claudia Scheller. «Die Rezeption hatte Reparaturmaterial in jeder Farbe», sagt diese und raunt dann: «Still stehen, Beatrice!» Gezielt geht sie mit flinken Stichen ans Werk. Nach wenigen Handgriffen durchtrennt sie den Faden, der Träger hält und die beiden Damen können wieder anwenden, was sie in der Tanzschule Züri Unterland (TZU) gelernt haben.

Derweil hütet draussen im Eingangsbereich Garderobier Aleksandar Ananiev die Mäntel und Jacken der Gäste, die sich oben im Ballsaal vergnügen. «Die Musik tönt gut», sagt der Regensdorfer und nickt anerkennend. Ob er schon einmal selbst an einem Ball war, möchte man wissen. «Nur beim Schulsilvester im Ruggenacher. An so einem grossen Ball, wie er heute hier stattfindet, war ich noch nie», sagt der 19-Jährige und fasst dann seine Eindrücke zusammen. «Ich habe gesehen, dass der TCS-Ball keine elitäre Angelegenheit ist. Speziell viele junge Leute sind da. Eigentlich könnte ich mir auch einen günstigen Anzug besorgen und ein weisses Hemd und Krawatte und mitmachen», murmelt er vor sich hin und sagt dann laut: «Ich glaube, das mache ich einfach mal.»

Während Aleksandar Ananiev an diesem Samstagabend seinen Plan schmiedet, kämpft oben im Ballsaal das Comedy Duo «Lapsus» mit den Tücken eines Laufbands. Es muss wohl eine lustige Angelegenheit sein, denn das Lachen des Publikums schallt bis hinunter in die Garderobe. Zu Beginn des Balls übernahm das preisgekrönte Duo bereits die Begrüssungsrede, sodass TCS-Präsident Hanspeter Cuel einfach lächelnd daneben stehen konnte. «Ich habe das genossen. Noch nie habe ich für so wenige Worte so viel Applaus bekommen», fasst Cuel zusammen.

Jetzt nach Mitternacht lassen die Kerzen auf den Zehnertischen ihr Wachs auf die Gestecke aus Dahlien und Rosen tropfen. Die Gäste haben schon Vorspeise, Süppchen und Kalbssteak am Stück mit Rosmarin Polenta und mediterranem Ofengemüse verdrückt und widmen sich nun der Schokoladen-Krokantschnitte. «Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür», singt die Band, als die jung gebliebene Altgemeindepräsidentin Erika Kuczynski mit ihrem Mann Sepp über die Tanzfläche schwebt. «Jedes Jahr sind wir da. Hier treffen wir viele Menschen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Die Atmosphäre ist fröhlich, festlich und unbeschwert», schwärmt die Regensdorferin

In den Morgenstunden sind immer noch die meisten der ursprünglich gut 400 Gäste da. Plaudernd sitzt man an den Tischen, philosophiert zum Thema «Tanzschuhe», gibt schon mal Guetzli-Rezepte für die nahende Weihnachtszeit weiter oder zeigt auf dem Handy die aktuellesten Fotos der Grosskinder. Im Scheinwerferlicht funkeln jetzt die Roben der Damen grün sie Smaragd oder rot wie Sardische Korallen. Morgen ist Sonntag. Da kann man ausschlafen. (Zürcher Unterländer)