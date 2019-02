Tagesschule braucht mehr Zeit

Bis zum 3. Juni hätte das Ressort Bildung der Stadt Bülach Zeit gehabt einen konkreten Vorschlag zur Einführung einer Tagesschule einzureichen. Diesen Auftrag hat der Gemeinderat erteilt, indem er an seiner Sitzung vom 3. September 2018 die Motion von Werner Oetiker (SP) zu den Tagesschulen für erheblich erklärt. Diese Zeit reicht nun nicht aus, weshalb die Frist verlängert werden soll. Das beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat auf Antrag der Primarschulpflege.

Meinungen berücksichtigen

Die Primarschulpflege hat alle Fraktionen im Gemeinderat angeschrieben und zu ihren Erwartungen in Sachen Tagesschule befragt. «Diese Erwartungen sind sehr gross und teils auch völlig unterschiedlich», schreibt der Stadtrat. Die Primarschulpflege sei daran, das Konzept zu verfeinern, Standorte zu prüfen und die Kosten durchzurechnen. Ende März werden der Gemeinderat und die Parteien über den Zwischenstand informiert. Sie erhalten die Möglichkeit, sich dazu zu äussern. Dann wird der konkrete Antrag erarbeitet.

Das Gesuch um Fristerstreckung um sechs Monate, also bis zum 3. Dezember, wird damit begründet, dass die verbleibende Zeit zu kurz sei, um diese Rückmeldungen in den konkreten Vorschlag einfliessen zu lassen und diesen genau und fundiert auszuarbeiten. Zudem sei das Ressort Bildung noch mit anderen grösseren Themen beschäftigt, so namentlich mit der Schulraumplanung oder mit der Frühen Förderung.

Der Gemeinderat wird die Fristerstreckung an einer der nächsten Sitzungen genehmigen müssen. (Zürcher Unterländer)