Tango und Walzer anstatt Mathematik und Deutsch

Am Dienstagabend feierten drei 5. Klassen der Schulen Eglisau mit einer Aufführung unter dem Motto «Abschlussball» das Ende des «Dancing Classrooms»-Projektes. Mit neun verschiedenen Tänzen, darunter Rumba, Swing, Polka und Foxtrott, gaben sie dem Publikum während eineinhalb Stunden eine Zusammenfassung dessen, was sie in den letzten Monaten erlernt hatten. Beigebracht wurden ihnen diese Tänze von Jessica Summa, einer Tanzlehrerin des Vereines «Dancing Classrooms». 18 Lektionen, jeweils 1 Stunde montags und mittwochs, hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, um sich die Schritte einzuprägen und sich an das Gefühl zu gewöhnen, dem jeweils anderem Geschlecht so nahe zu sein.

«Ich möchte nicht, dass es vorbei ist. Am liebsten hätte ich, dass es weitergeht.»Antonia Nathan, Schülerin

Bei vielen der Tänzerinnen und Tänzer sorgte dies zu Beginn für ein mulmiges Gefühl, welches mit der Zeit jedoch abflaute und der Erkenntnis wich, dass weder Jungs noch Mädchen giftig sind. «Diese Zeit hat den Zusammenhalt innerhalb der einzelnen Klassen stark gefördert», meint Roger Zimmermann, einer der Lehrpersonen. Ihm gefällt es, dass durch «Dancing Classrooms» der Tanz in der Schule mehr gefördert wird. Es handle sich dabei ja auch um eine Lektion für das weitere Leben. Er war auch derjenige, welcher «Dancing Classrooms» vor drei Jahren zum 1. Mal nach Eglisau gebracht hatte.

Tanzlektion fürs Publikum

Die Aufführung fand in der Mehrzweckhalle des Schulhauses Steinboden statt. Alle Schüler und Schülerinnen hatten sich in ihre schönsten Klamotten geworfen. Jede der drei Klassen tanzte drei verschiedene Tänze, dazwischen gab es kurze, amüsante Inputs wie Kurzfilme, eine von drei Schülerinnen umgeschriebene Version des Songs «079», ein selbst gedichtetes Gedicht und Interviews. Drei Kinder, welche aus ihren «Dancing Journals» – den Tagebüchern, die sie während der Trainingsmonate geführt hatten – vorlasen, sorgten ebenfalls für amüsiertes Gelächter. Abgeschlossen wurde der Auftritt mit einer kurzen Tanzlektion für das Publikum. Jeder Schüler und jede Schülerin schnappte sich jemanden aus dem Publikum und brachte ihm oder ihr die Grundschritte des dominikanischen Merengue bei.

«Diese Zeit hat den Zusammenhalt innerhalb der einzelnen Klassen stark gefördert»Roger Zimmermann, Lehrperson

Nach den Danksagungen halfen alle – Publikum, Schüler, Schülerinnen und Lehrer – bei den Aufräumarbeiten; danach wurde das Buffet gestürmt. Darauf hatten die hungrigen Tänzerinnen und Tänzer sehnlichst gewartet. Das Publikum, welches zum Grossteil aus Eltern, Geschwistern und anderen Verwandten bestand, fasste den Auftritt mit dem Wort «fantastisch» zusammen. Die Kinder bekamen durch das Projekt «Dancing Classrooms» die Möglichkeit, sich intensiver mit dem Thema Tanz auseinanderzusetzen. Die Eltern berichteten davon, wie ihre Kinder zu Hause das Gelernte voller Freude und Stolz vorgezeigt hatten. «Ich möchte nicht, dass es vorbei ist», schwärmte Schülerin Antonia Nathan, «am liebsten hätte ich, dass es weitergeht.» Damit ist sie nicht die Einzige. Egal ob Swing zu «Hit the Road Jack», Linedance zu «Cha-Cha Slide» oder doch Polka: Für jeden war etwas dabei.

Dancing Classrooms 2018 - das Finale (Quelle: Youtube)

Für die Showtänzerin Jessica Summa war es ebenfalls ein gelungener Abend. Als Tanzlehrerin bereite es ihr Freude, die Leidenschaft fürs Tanzen an die nächste Generation weiterzugeben. Der gemeinnützige Verein «Dancing Classrooms» feiert in diesem Jahr das 25-Jahr-Jubiläum. Seit zehn Jahren existiert er in der Schweiz. Seine Mission: Schulkindern auf der ganzen Welt das Tanzen näherzubringen und ihnen auf tanzende Weise eine Lektion fürs Leben weiterzugeben.