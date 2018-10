Tauben zum Abschuss freigegeben

hat offensichtlich ein Problem mit Tauben. Schwärme von verwilderten Haustauben, auch Strassentauben genannt, verkoten die Gebäudefassaden in Industriegebieten, wo sie auch nisten. Laut Gemein­de­schrei­­berin Sandra Markovic sorgen die unliebsamen Vögel mit ihrem ätzenden Kot aktuell für Pro­bleme beim Einkaufszen­trum Riedmatt, das im Umbau ist.

«Nach Rücksprache mit unserer Jagdgesellschaft kam es im Riedmatt bereits zu Schäden, verursacht durch verwilderte Haustauben. So mussten beispielsweise gewisse Wände neu gestrichen werden», sagt sie auf Anfrage. Der Ärger mit dem Vogelkot sei nicht neu: Tauben hätten in Oberglatt auch schon im vergangenen Jahr zu Hygieneproblemen geführt, als es in einem Industriebau zur Verkotung der Cafeteria kam.

Die Gemeinde geht laut Marko­vic davon aus, dass die Tauben­ der Region treu sind. «Folglich kann davon ausge­gan­gen werden, dass die Popula­tionen regional sind.»

In Oberglatt hofft man jedoch, nicht alleine durch Abschuss der Vögel die Probleme in den Griff zu bekommen, sondern auch mit präventiven Massnahmen die Vögel fernzuhalten. Markovic: «Auch in Zukunft ist die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft bemüht, betroffene Liegenschaftsbesitzer zu beraten, wie Schäden durch verwilderte Haustauben vermieden werden können, auch ohne die Tauben zu erlegen.»

Dort, wo jedoch Vergrämungs- und Reduktionsabschüsse getätigt werden müssen, wolle die Gemeinde für die örtliche Jagdgesellschaft die notwendige, rechtliche Grund­lage schaffen. «Das erreichen wir durch die Erteilung einer Bewilligung.» Diese stütze sich auf der Ver­fügung der Fischerei- und Jagd­verwaltung zur Verminderung des Bestandes an verwilderten Haustauben vom 1. April 2017.

«Die Abschüsse sollen sodiskret wie möglich erfolgen»

Die Anwohner sollen vom Einsatz der Jäger möglichst nichts mit­bekommen: «Die notwendigen Abschüsse sollen jedoch so diskret wie möglich und ohne Belästi­gung der Einwohnerschaft erfolgen.» Die Bewilligung, die den Jägern gestattet, «den Bestand­ an verwilderten Haustauben durch Abschuss, Einfangen und Vernichten der Bruten zu vermindern», ist befristet bis am 31. März 2025.

Trotz gelockerter Bejagungsvorschriften hat der Tauben­bestand bislang jedoch nicht abgenommen, wie die kantonale Fische­rei- und Jagdverwaltung auf ihrer Web­site schreibt. Laut der Eidgenössischen Jagdstatistik wurden im Jahr 2016 in der ganzen Schweiz 4451 Haustauben abgeschossen. Dies entspricht ungefähr den Abschusszahlen der letzten fünf Jahre.

Und was sagen die Vogelfachleute zur gängigen Abschuss­praxis im Kanton? Ganz generell sieht die Vogelwarte Sempach im Schiessen, Vergiften und in der «Pille» für die Tauben keine Lösung, wie Livio Rey, Biologe an der Vogelwarte, auf Anfrage schreibt. Er weist auf den Online-Ratgeber der Vogelwarte hin, in welchem unter der Rubrik «Probleme mit Vögeln» auch die Strassentauben zu finden sind.

Da heisst es ganz anders als bei den Oberglatter Behörden: «Das Töten von Tauben hat keinen dauerhaften Einfluss auf deren Populationsgrösse. Die Lücken von entfernten Indivi­duen werden innerhalb kürzester Zeit wieder durch Jungtiere geschlossen.» So habe man festgestellt, dass Schwärme, die bis auf 20 Prozent ihrer Grösse reduziert worden waren, bereits nach wenigen Wochen ihren früheren Bestand wieder erreicht hatten oder noch grösser wurden.

Vogelexperten raten:Tauben nicht füttern

Was also ist zu tun gegen die proble­matischen Hinterlassenschaften der Tiere? Es gebe kein Patentrezept, räumt die Vogelwarte ein, die Situation müsse genau­ abgeklärt werden, bevor Mass­nahmen getroffen werden. In den letzten Jahrzehnten hätten die Taubenbestände in den Städten stark zugenommen, da das Nahrungsangebot grösser wurde. Darum betonen die Vogelfachleute: «Der Taubenbestand kann nur verkleinert werden, wenn die Nahrungsgrund­lage ein­geschränkt wird. Dazu bedarf es der Mithilfe der Taubenfreunde.» Die Vogelwarte empfiehlt darum­ als eine wichtige Massnahme gegen den erwiesenermassen schädlichen Taubenkot: Tauben­ nicht füttern.

Ob es den Oberglatter Jägern tatsächlich gelingt, den Taubenbestand längerfristig zu dezimieren und somit die Probleme mit dem Vogelkot zu entschärfen, wird sich zeigen. (Zürcher Unterländer)