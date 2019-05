Tempo 30 sorgt für rote Köpfe

Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten in den Unterländer Gemeinden als sehr umstritten, sind sie doch ein wichtiges Instrument zur Lärmdämmung und für die Strassensicherheit. In Kloten führt der Stadtrat seit zehn Jahren ohne grossen Widerstand punktuell «Langsamfahrzonen» ein.

Liegt die Entscheidung jedoch bei den Bürgern, sieht es oft anders aus: In Wallisellen, Dietlikon und Nürensdorf sind die Tempo-30-Gebiete bereits mehrmals an der Urne gescheitert. Einzig in Bassersdorf gilt seit 2013 flächendeckend Tempo 30. Trotzdem versuchen die Gemeinden immer wieder flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuführen, jüngst auch Oberglatt. Am Mittwoch, 22. Mai, präsentierte der Gemeinderat deshalb ein mögliches Tempo-30-Projekt.

Unfälle beseitigen

Auf allen Oberglatter Gemeindestrassen soll künftig Tempo 30 gelten. Verkehrsberuhigende Massnahmen hatte der Gemeinderat bereits im aktuellen Legislaturplan festgehalten. Dadurch wolle man die Strassensicherheit erhöhen und eine Aufwertung der Wohnquartiere bewirken. Auch die Unfallstatistik zeigt Handlungsbedarf: 250 Unfälle fanden in Oberglatt seit 2014 statt, acht davon mit Schwerverletzen und 52 Leichtverlezten.

Die Verbindungsstrassen in der Gemeinde waren besonders betroffen. Anfragen aus der Bevölkerung hatten den Gemeinderat schliesslich dazu veranlasst, eine Analyse im ganzen Dorf vorzunehmen. Anhand der Verkehrsmessungen konnte Projektleiter Matthias Räber von der SWR Infra AG einen ersten Massnahmenplan erstellen und dem Stimmvolk vorstellen.

Wohnqualität erhöhen

In der ganzen Gemeinde sollen Signalisationen installiert und bei Bedarf Parkfelder versetzt markiert werden. In grossen Bereichen der Gemeinde seien laut Räber nur kleine Eingriffe nötig. Zusätzlich hat die Projektleitung aber 15 Handlungsschwerpunkte definiert, in denen weitere bauliche Massnahmen wie Torelemente oder erhöhte Kreuzungsbereiche zur Verkehrsberuhigung vorgenommen werden.

Betroffen von diesen zusätzlichen Massnahmen sind Regionen in Oberglatt mit erhöhter Verkehrsbelastung. An der Grafschaftsstrasse will man so eine Bremsschwelle anbringen, auf der anderen Seite der Gemeinde soll die Chlirietstrasse Poller und eventuell einen seitlichen Gehweg erhalten. In der zentral gelegenen Reckholderenstrasse werden sogar Schranken in Betracht gezogen.

«Wo Tempo 30

eingeführt wird,

ist ein Anstieg

der Lebens- und Wohnqualität

sofort bemerkbar.»



Matthias Räber

Projektleiter Tempo-30-Zone

Es sind weitreichende Massnahmen, welche den Verkehr in der Gemeinde stark verlangsamen würden. Unter den anwesenden Bürgern äusserten sich mehrere Stimmen deshalb kritisch über eine grossflächige Einführung der Tempo-30-Zone. «Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nicht populär», räumte Räber ein. Viele Bürger würden sich in ihren Freiheiten eingeschränkt sehen und die damit verbundenen Kosten als «überflüssig». Dennoch ist man bei der Projektleitung überzeugt: «Dort wo Tempo 30 eingeführt wird, ist ein Anstieg der Lebens- und Wohnqualität sofort bemerkbar», so Räber. Weil man die Bedenken der Bürger bei der Projektplanung berücksichtigen will, entschied der Gemeinderat im zweiten Teil des Informationsanlasses die Diskussion in der Form eines Echoraumes zu eröffnen. An verschiedenen Posten konnten so die Stimmbürger von Oberglatt mit der Projektplanung ins Gespräch kommen und ihre Ideen vorstellen.

Bevölkerung miteinbeziehen

Trotz der Kritik zeigten sich die Anwesenden diskussionsbereit. Sie legten dem Gemeinderat nahe, die Route der Postautolinien 504 und 501 nicht zu stark zu tangieren. An der Grosswisstrasse wünschten sie sogar mehr seitliche Parkplätze und Fussgängerstreifen. Das überarbeitete Konzept wird voraussichtlich an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 4. Dezember zur Abstimmung kommen.

Handlungsschwerpunkte in Oberglatt

Der Gemeinderat stellte am gleichen Abend auch zwei Varianten für das geplante Lager in der Chlirietanlage vor. Der Hauptantrag sieht ein Lagerfläche für Gemeindeeigentum von über 1000m² im Untergeschoss der künftigen Gebäude der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt vor. Damit soll für rund 2,4 Millionen Franken der aktuelle Platzbedarf der Gemeinde gedeckt und eine Reserve anlegt werden. Mit dem Variantenantrag für 1,8 Millionen Franken würde mit 606m² nur der Minimalbedarf der Gemeinde gedeckt. Beide Varianten enthalten eine unterirdische Verbindung zur Chliriethalle.

Der Gemeinderat hatte bereits seit März 2018 diverse Varianten nach ihrer Machbarkeit geprüft. Da die Sekundarschule ihr neues Schulhaus sowieso im Gebiet hinter der Chliriethalle errichten will, entschied man sich die Kräfte zu bündeln und so auch möglichst kostensparend zu bauen. Die Gemeinde würde so lediglich die Mehrkosten tragen, die bei der Erweiterung des Lagers entstehen. «Diese Variante sehen wir als die Beste an», so Gemeinderätin Nalan Seifeddini. Im Juni werden die Oberglatter Stimmbürger über die zwei Anträge des Gemeinderates entscheiden. Geplant ist, das Lager 2022 zu beziehen. Sollte die Gemeindeversammlung beide Varianten jedoch ablehnen, würde damit auch das Nutzungsrecht der Gemeinde an einem Lager im Sekundarschulhaus verfallen. (Zürcher Unterländer)