Test zur Einbürgerung vors Volk

Bisher mussten Personen, die in Oberglatt eine ordentliche Einbürgerung beantragten, sowohl einen Sprach- als auch einen Grundkenntnistest, an dem Fragen zu Bund, Kanton und Gemeinde gestellt werden, absolvieren.

Durch das am 1. Januar 2018 in Kraft getretene neue Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht sowie die darauf abgestimmte neue kantonale Bürgerrechtsverordnung besteht für den Staatskundetest zukünftig keine Rechtsgrundlage mehr. Eine solche muss von Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern auf kommunaler Ebene bestätigt werden. Die rechtliche Grundlage für den Deutschtest besteht hingegen, ­darin ist eine standardisierte Sprachprüfung in allen Zürcher Gemeinden vorgeschrieben.

Versammlungentscheidet im Juni

Der Oberglatter Gemeinderat teilt in einer Mitteilung von Mittwoch mit, dass an der nächsten Gemeindeversammlung über diesen Staatskundetest abgestimmt werden wird. Am 14. Juni entscheidet die Bevölkerung, ob ausländische Bewer­ber für eine ordentliche Einbürgerung diesen weiterhin machen müssen. (Zürcher Unterländer)