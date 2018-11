Testkäufe decken Mängel auf

Bereits am ersten der beiden Testkaufabende erhielt die minderjährige Kundschaft an 70 Prozent der Verkaufsstellen ohne Ausweiskontrolle Alkohol und/oder Tabak. Am zweiten Testkaufabend «glückte» der Kauf zu 20 Prozent. Rechnet man die Ergebnisse der beiden Testkaufabende zusammen, so verhielten sich gegen 40 Prozent der Anbieter regelwidrig. «Das ist seitens Jugendschutz und Prävention ein unerfreuliches Ergebnis, dem wir weiterhin entgegenwirken müssen», sagt Daniel Slama.

Als Jugendbeauftragter der Gemeinde Regensdorf machte er zwar schon die Beobachtung, dass im öffentlichen Raum vor allem an Wochenenden bei Minderjährigen diverse Flaschen die Runde machen. «Aber dass es so einfach ist, an Alkohol heranzukommen, habe ich nicht erwartet», sagt er. «Alkohol und Jugend stellt in Regensdorf im Moment kein akutes Problem dar.

Alkohol war unter Jugendlichen immer schon ein Thema. Man kann auch nicht sagen, dass es immer schlimmer wird», sagt er. Trotzdem – als dann kürzlich ein Jugendlicher auf eigene Faust loszog, eine Flasche Hochprozentiges kaufte und seine Trophäe dann komplett mit Kassenzettel der Jugendarbeit präsentierte, war das so etwas wie der Auslöser für die Testkaufaktion.

Gezielte Einkaufstour

Das Blaue Kreuz, eine christliche Organisation zur Selbsthilfe bei Suchtkrankheiten, unterstützt unter anderem in ihrem Tätigkeitsfeld «Jugendschutz» die Gemeinden bei der Durchführung von Testkäufen. So kürzlich auch in Regensdorf. Konkret trafen sich hier ein Mitarbeiter der Organisation, zwei Jugendliche und zwei Gemeindepolizisten und gingen am 18. und am 26. Oktober jeweils ab 18 Uhr drei Stunden lang auf Einkaufstour. Das Grüppchen besuchte Tankstellen, Kioske, diverse Detailhändler und Restaurants. Die Gemeindepolizei begleitete die Aktion relativ unauffällig und war in ihrer Funktion eher zweitrangig. «Nur für den Fall, dass Probleme auftauchen. Das war aber zum Glück nie erforderlich», sagt die stellvertretende Polizeichefin Francine Roth.

Kosten anstatt Busse

Der Testkäufe liefen immer nach einer genau definierten Vorgehensweise ab: Die offensichtlich minderjährige Kundschaft steht mit Alkohol und Zigaretten an der Kasse. Kommt der Kauf ohne Ausweiskontrolle zustande, so tritt der Vertreter des Blauen Kreuzes in Aktion. Im Gespräch konfrontiert er das fehlbare Personal mit dem Vergehen. Er erklärt, dass das was da gerade abgelaufen ist, nicht gut und schon gar nicht erlaubt ist. «Meistens ist die Betroffenheit dann gross und man gelobt, in Zukunft bei Alkoholkäufen einen Ausweis zu verlangen», erzählt Roth.

Auch wenn der Jugendliche keinen Alkohol erhalten hat, kehren die Testkäufer mit ihren Begleitpersonen zurück. «In dem Fall wird das Verhalten gelobt. Das machen wir viel lieber», sagt Roth. In jedem Fall erhalten die getesteten Verkaufsstellen aber ein Schreiben der Regensdorfer Sicherheitsabteilung, welches das Resultat festhält und dokumentiert. Während im Nachbarland Deutschland Alkoholverkauf an Jugendliche mit Bussen geahndet wird, setzt man in der Schweiz auf Aufklärung, Prävention und Testkäufe. Allerdings wird den Betrieben, die sich gesetzeswidrig verhalten haben, der Aufwand der Testkäufe weiterverrechnet. Ausserdem werden sie aufgefordert, das Personal zu schulen und der Sicherheitsabteilung den entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Vorbilder gesucht

«Die Testkäufe zur Sensibilisierung der Verkaufskanäle sind ein aktives Engagement der Gemeinde Regensdorf bezüglich Jugendschutz», erklärt Daniel Slama. Mit den aktuellen Ergebnissen der Testkäufe sei er bei weitem nicht zufrieden und man werde deshalb immer wieder in unregelmässigen Intervallen solche Aktionen durchführen. Als Fachperson weiss er, dass das Thema «Jugend und Alkohol» noch weitere Facetten hat. Er sagt: «Irgendwie herrscht da eine Doppelmoral.

Dabei ist die Jugend einfach nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Sie schauen genau, was die Erwachsenen machen und ahmen es nach.» Deshalb fordert er, dass die Erwachsenen ihre Vorbildfunktion auch beim Umgang mit Alkohol wahrnehmen. Er sagt: «Das eigene Verhalten kritisch hinterfragen und wenn man zum Beispiel beobachtet, dass einem Minderjähriger Alkohol verkauft wird, sollte man Zivilcourage zeigen und nachfragen.» (Zürcher Unterländer)