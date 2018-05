Texte hören und lesen macht geistig fit

Das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien organisiert den erste Schweizer Vorlesetag im Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen (siehe Kasten unten links). Er wird in Zukunft jeweils am vierten Mittwoch im Mai stattfinden.

Kloten mit Politprominenz

In Kloten lesen im Rahmen des ersten Schweizer Vorlesetags am 23. Mai Persönlichkeiten aus Politik und Kultur vor. Sie sind von 14 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek anzutreffen und wenden sich mit ihren Geschichten an Kinder und Jugendliche von 5 bis 14 Jahren.

Matthias Ettlin, Leiter der Stadtbibliothek Kloten hat Leute angeschrieben, von denen all jene zugesagt haben, die am 23. Mai Zeit haben. Ettlin, der selber sehr gern liest, macht ebenfalls mit. «Vorlesen ist eine wunderbare und einfache Gelegenheit, Leseförderung zu betreiben, denn kleine Kinder begegnen übers Vorlesen erstmals Literatur», sagt er.

Indem Kloten beim Vorlesetag mitmacht, entstehe eine Art Gemeinschaftsgefühl mit anderen Kultur- und Literaturinstitutionen, ist Ettlin überzeugt. «Wir können zeigen, das Vorlesen Spass macht. Kinder erhalten dadurch Aufmerksamkeit.» Dass sich jemand Zeit nimmt, sei ebenso wichtig, wie die Figuren in der Geschichte.

Heinz Hodel aus Kloten hat Kindergeschichten verfasst und mag das Vorlesen. Er ist am 23. Mai dabei. Auch Priska Seiler-Graf, Klotener SP-Stadträtin und Nationalrätin und ihre Amtskollegin Regula Kaeser-Stöckli (Grüne), Stadträtin Gaby Kuratli (CVP) und Stadtrat Mark Wisskirchen (EVP) machen alle mit.

Kamishibai in Dällikon

In Dällikon sind Familien mit Kindern ab 4 Jahren in die Mediothek eingeladen. «Seit über 15 Jahren veranstalten wir zweimal pro Jahr ein Kamishibai für Kindergärtler, 1.- und 2.-Klässler», sagt Mediothekenleiterin Evelyne Heeb. «Da passt gut, dass wir am ersten Schweizer Vorlesetag mitmachen.» Kamishibai ist in Japan entstanden, wo früher Männer mit einem Erzählkoffer von Dorf zu Dorf reisten und mit Bildtafeln Geschichten erzählten. «Wir sind überzeugt davon, dass Geschichten die Fantasie anregen sowie Kreativität und Ausdrucksfähigkeit der Kinder fördern», sagt Heeb.

Die beiden Bibliothekarinnen Marianne Castillo und Claudia Ofner lesen um 14 Uhr für Kinder ab 7 Jahren und ab 15 Uhr für jene ab 4 Jahren. Begleitpersonen sind willkommen.

Rümlang mit Postenlauf

Die Rümlanger Bibliothekarin Daniela Ulli sagt: «Uns ist bewusst, wie wichtig Vorlesen ist. Deshalb war sofort klar, dass wir am Vorlesetag dabei sind». Ihr Angebot richtet sich von 9.30 bis 10 Uhr an Kleinkinder von 9 Monaten bis 2 Jahre. Von 15 bis 16 Uhr wird eine Geschichtenrallye für Mädchen und Buben ab Kindergartenalter organisiert. Sie beschäftigen sich auf einer Art Postenlauf mit verschiedenen Geschichten aus Büchern, dem Bilderbuchkino und Kamishibai. Drei Frauen aus dem Team sind am Vorlesetag im Einsatz, eine davon ist Angela Richard, die sich in der Ausbildung zur Leseanimatorin befindet (siehe Kasten unten rechts).

Neustart in Niederglatt

Mit zwei Bilderbuchgeschichten und einem Zvieri lockt die Schul- und Gemeindebibliothek Niederglatt 4- bis 6-jährige Kinder an den ersten offiziellen Vorlesetag. «Wir nehmen diesen Tag zum Anlass, unser Angebot der Bilderbuchgeschichten wieder aufzunehmen», sagt Bibliothekarin Susi Jacomet. Geplant ist, alle paar Wochen jeweils am Mittwoch während rund einer Stunde Geschichten aus einem Bilderbuch einem jungen Publikum schmackhaft zu machen. «Uns Frauen vom Blibliotheksteam ist sehr wichtig, Kinder schon früh mit Büchern in Kontakt zu bringen. Darin werden oft aktuelle Themen kindgerecht vermittelt und erklärt.»

Wallisellen mit TV-Mann

Der Fachbereich Familie der Gemeinde Wallisellen und die Mediathek machen ebenfalls beim ersten Schweizer Vorlesetag mit. Der Journalist und Autor Arthur Honegger ist vor allem als «10vor10»-Moderator bekannt. Er erzählt am 23. Mai in Wallisellen den «Schellenursli». Die Aktion richtet sich ausschliesslich an die Kinder, welche die Spielgruppe plus besuchen oder bei «Schenk mir eine Geschichte»-Leseanimationen dabei sind, und ihre Eltern. Bei beiden Angeboten geht es unter anderem um die Sprachförderung. Während die Kinder bei den Abenteuern von Schellenursli mitfiebern, zeigen ausgebildete Leseanimatorinnen den Eltern Möglichkeiten auf, wie Geschichtenerzählen zu einem Erlebnis wird.

(Zürcher Unterländer)