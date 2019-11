Tierarzt wegen Tierquälerei verurteilt

Hatte die Kuh Schmerzen oder nicht? Das war die zentrale Frage im Verfahren gegen einen Tierarzt. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Tierquälerei angeklagt. Der Beschuldigte wehrte sich gegen die Vorwürfe: «Das Veterinäramt will ein Exempel an mir statuieren. Die Anklage verletzt mich zutiefst, denn Tierquälerei ist etwas vom Gemeinsten, was es gibt.» Zusammen mit seinem Verteidiger forderte er deshalb gestern einen Freispruch vom Bezirksgericht Bülach.

Dem 63-Jährigen wird vorgeworfen, dass er ein hochträchtiges, schwer verletztes Rind unnötigerweise von einem Bauernhof zum Schlachthaus nach Glattfelden transportiert hat. Zuvor diagnostizierte er beim 2-jährigen Tier, das im Stall lag und nicht mehr aufstehen konnte, eine Becken- oder Oberschenkelfraktur. Trotzdem schätzte er das Rind als transportfähig ein. Die Fahrt nach Glattfelden dauerte rund 25 Minuten. «Das Rind musste dabei erhebliche Ängste, Schmerzen und Leiden aushalten», heisst es in der Anklageschrift. Richtig wäre laut Staatsanwaltschaft gewesen, wenn der Tierarzt das Rind vor Ort betäubt, entblutet und es erst danach zum Schlachthaus gebracht hätte.

Keine Anzeichen von Schmerzen

Der Fall wurde bereits vor einem Jahr am Bezirksgericht Bülach verhandelt. Der zuständige Richter schätzte das Verfahren danach jedoch noch nicht als entscheidungsreif ein. Deshalb versammelten sich Richter, Beschuldigter und Verteidiger gestern erneut im Bezirksgebäude. Die Verhandlung wurde mit der Befragung des Gutachters fortgesetzt. Dieser ist überzeugt: «Bei einer derartigen Verletzung hatte das Rind sicher starke Schmerzen.» Es gebe verschiedene Anzeichen, welche bei einer Kuh darauf hindeuten würden, dass sie Schmerzen empfindet: «Sie frisst nichts mehr, knirscht mit den Zähnen und legt die Ohren zur Seite.» Dies hätte der Tierarzt aufgrund seiner Erfahrung erkennen müssen.

Der Beschuldigte meinte hingegen: «Mir sind keine solche Anzeichen aufgefallen.» Das gleiche sagten auch der Bauer und der Metzger, die das Rind an jenem Tag ebenfalls gesehen haben. Der Gutachter bestätigte: «Es ist denkbar, dass sich das Rind nichts anmerken liess.» Der Grund: Kühe seien Herdentiere und würden aus der Herde ausgeschlossen, wenn sie Schwäche zeigen.

Der Verteidiger war der Ansicht, dass die Anklage einem offensichtlichen Irrtum unterliegt. «Insgesamt standen drei Fachleute um das Tier. Und keiner von ihnen stellte Anzeichen von Schmerz fest.» Es gebe keinen Grund, an deren Aussagen zu zweifeln. Das Gutachten sei zwar grösstenteils nachvollziehbar. Es gehe jedoch davon aus, dass das Rind schwer verletzt war, was er und sein Mandant wiederum in Frage stellen würden. Der Verteidiger sagte weiter: «Die Tierärztin des kantonalen Veterinäramts stellte die Verletzungen erst bei der Fleischschau fest. Zu diesem Zeitpunkt war die Kuh bereits zersägt und an den Sprunggelenken aufgehängt.» Sie habe das Tier nie lebend gesehen. Es könne demnach auch nicht bewiesen werden, ob das Rind bereits während des Transports zum Schlachthof verletzt gewesen sei.

Der Verteidiger forderte zusätzlich zum Freispruch eine angemessene Genugtuung für den Tierarzt. «Durch das Verfahren geriet er bei seinem ganzen Umfeld unter immensen Druck.» Zudem sei er in den vielen Jahren, in welchen er als Tierarzt tätig gewesen sei, nie straffällig geworden.

Gericht stützt sich auf das Gutachten ab

Das Gericht kam letztlich zum Schluss, dass der Tierarzt die Würde der Kuh verletzt hat und sprach ihn der Tierquälerei schuldig. Dafür wurde er mit einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 450 Franken – insgesamt 27000 Franken – bestraft. «Die Anklage beruht auf den Aussagen des Beschuldigten und nicht auf den Beobachtungen der Fleischschauerin», sagte der Richter bei der Begründung des Urteils. Es sei deshalb davon auszugehen, dass der Tierarzt mit seiner Diagnose – Becken- oder Oberschenkelfraktur – richtig lag. «Laut Gutachten, welches nachvollziehbar ist, gehören Frakturen zu den schmerzhaftesten Verletzungen.» Es bestünden daher keine Zweifel, dass das Rind Schmerzen hatte. Der Beschuldigte habe die Fleischgewinnung im Schlachthof jedoch höher gewichtet als die Belastung des Tieres beim Transport. Hätte er das Rind im Stall durch Injektion eines überdosierten Narkosemittels von seinen Qualen erlöst, wäre auch das ungeborene Kalb gestorben und das Fleisch wäre nicht mehr verwertbar gewesen.

Der Richter sagte abschliessend: «Es ist kein klassischer Fall von Tierquälerei. Der Beschuldigte hat die Schmerzen und Ängste des Tieres nicht gewollt. Er hat diese jedoch in Kauf genommen, um das Fleisch zu verwerten.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Aufgrund der Reaktionen im Gerichtssaal ist es wahrscheinlich, dass der Tierarzt Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil einlegen wird.