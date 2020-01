Timon Rüegg tritt in Topform zur Titelverteidigung an

Vor Jahresfrist sicherten sich der 23-jährige Timon Rüegg in der Elite-Kategorie und seine 19-jährige Schwester Noemi bei den Juniorinnen in Sitten die Schweizer-Meister-Titel. Während Timon Rüegg im Elite-Rennen, der Hauptprüfung des Meisterschafts-Sonntages von Baden 2020, zu den Hauptanwärtern auf den Titel zählt, scheint die Ausgangslage für seine Schwester und Clubkollegin im VC Steinmaur schwieriger. Der Grund: Noemi Rüegg muss heuer altersbedingt bei den unter 23-Jährigen starten. Für diese Kategorie gibt es zwar eine Welt-, jedoch keine Schweizer Meisterschaft. Daher muss sie sich erstmals an einer Landesmeisterschaft im Feld der Elite-Frauen behaupten.

Noemi Rüegg während einer Abfahrt in Meilen.

Bild: Moritz Hager

An ihrer Generalprobe am Berchtoldstag in Meilen kam Noemi Rüegg nicht so richtig auf Touren. Als viertbeste Schweizerin beendete sie das internationale Rennen im 15. Rang. «Über Weihnachten und Neujahr bin ich in Belgien vier Rennen gefahren» , erklärt sie, «Das habe ich in Meilen gespürt. Ich war müde und konnte nicht meine gewohnte Leistung abrufen.» Noemi Rüegg hofft nun, dass sie in Baden gegen die älteren Fahrerinnen bestehen kann: «Ich habe mich von der intensiven Rennphase wieder erholt. Zudem kommt ja nach einer missglückten Generalprobe meistens ein gelungener Hauptauftritt.»

Eine lange Erfolgsserie

Durchaus zuversichtlich geht dagegen ihr Bruder Timon Rüegg an die Titelverteidigung heran: «Meine Form ist gut. Das habe ich mit dem 12. Platz am Weltcuprennen von Namur in Belgien und in Meilen mit dem 4. Rang gezeigt.» Die Rolle als Titelverteidiger sieht der Oberweninger nicht als Belastung an. «Ich habe mich gut auf das Rennen vorbereitet und gehe darum mit einem guten Gefühl an den Start», sagt er, «ausserdem fängt ja jedes Rennen bei null an. Es zählt nicht, was vorher war. Deshalb spüre ich keinen besonderen Druck.» Dies gilt umso mehr, weil er seinen ersten Elite-Meister-Titel 2019 bereits bei der ersten Gelegenheit gewonnen hat: «Etliche Fahrer waren noch nie Meister und versuchen immer wieder, das zu schaffen. Meinen Titel vom letzten Jahr kann mir niemand nehmen.» Sollte er am Sonntag nicht zuoberst auf dem Podest stehen, ginge darum auch keine Welt für ihn unter.

Da durfte er erstmals einen Schweizer Meistertitel bejubeln: Timon Rüegg bei der Zieldurchfahrt des U-23-Rennens von Dagmersellen 2016. Bild: Neli Widmer

Ausserdem spricht das Gesetz der Serie für den Fahrer des VC Steinmaur: Seit 2014 hat Rüegg an jeder Quer-Schweizer-Meisterschaft eine Medaille gewonnen. In jenem Jahr bildete Silber in der Kategorie Junioren das erste Glied der rüeggschen Medaillenkette. In den nächsten vier Jahren folgten Podestplätze in der Altersklasse U-23 (2016 und 2018 als Schweizer Meister, 2017 Zweitplatzierter und 2015 Dritter). Der Elite-Titel-Gewinn von 2019 stellt den vorläufigen Höhepunkt dar. «Ob diese Serie Zufall ist oder nicht, kann ich nicht einmal sagen», sagt Rüegg dazu, «sicherlich ist es so, dass die Schweizer Meisterschaft jedes Jahr ein Saisonhöhepunkt ist, darauf kann ich mich gut einstellen und am Meisterschaftstag eine gute Leistung abrufen.»

Heimvorteil soll helfen

Auf jeden Fall möchte Timon Rüegg in Baden seiner Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen. «Ich kenne die Strecke gut. Da Baden so nahe von zu Hause liegt, hoffe ich auch, dass mich viele Freunde und Bekannte anfeuern kommen.» Ein Aufmarsch vieler Rüegg-Fans dürfte im nahen Baden sowohl Noemi bei den Frauen als auch Timon im Hauptrennen der Elite zusätzlich beflügeln.