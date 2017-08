Tod einer Kulturidee

Der Verein «BülachKultur» trägt die Gesamtverantwortung für die Kulturbühne auf dem Surberplatz. Vom gestrigen Opening bis zum Abschlusswort am Sonntag sind dafür 28 Auftritte geplant; von der Tanzloft-Darbietung übers öffentliche Liedersingen bis zum Gottesdienst wird das Kulturleben erlebbar gemacht; zugänglich und frei für alle Besucher, Kultur ohne doppelten Boden ­– und ohne Gage.

Doch hinter der glänzenden Show-Kulisse werden die Träger und Streben dieser Stadtkultur abgebrochen. Der Vereinsvorstand sei überaltert und schlicht nicht mehr Willens, den Karren alleine weiter zu ziehen, sagt der Kassier, Gründungsmitglied Peter Fehrlin. «Wir haben mehr als einmal einen Aufruf an die jüngeren Mitglieder und an die Kulturschaffenden der Stadt gerichtet, man solle sich doch engagieren.» Allein, die Rückmeldungen blieben aus.

Das Traktandum an der Mitgliederversammlung vom 6. September heisst zwar offiziell «Beschluss über die Weiterführung/Auflösung des Vereins», doch Fehrlin macht klar: «Der Vorstand wird die Auflösung beantragen. Und wenn sich nicht aus den Reihen der Anwesenden zwei bis drei Freiwillige für den Vorstand melden, dann wird der Verein per Ende Jahr beerdigt.» Und davon gehe er doch schwer aus. Zwar habe man heute 100 Mitglieder, «aber an die Versammlung kommen 15 bis 20».

Bülachs Kultur-Schiffbrüche

Treibende Kraft hinter dem Vorhaben «BülachKultur» war der Unternehmer und Verleger Martin Bühler. Er initiierte die «IG BülachKultur» im Hinblick auf zwei Volksabstimmungen, die ihrerseits aus dem Bülacher Kulturkonzept von 2008 hervorgegangen waren: Die Abstimmung über die weitere finanzielle Unterstützung des Kulturzentrums Guss 81-80 und die Abstimmung über die Schaffung eines städtischen Kulturbeauftragten.

Diese Vorlagen kamen beide im Juni 2010 an die Urne – und erlitten Schiffbruch. «Wegen dieser Niederlagen haben wir dann zwei Monate später aus der IG einen Verein gemacht», sagt Ferhlin. Frei nach der Devise ‹Jetzt erst recht›, wollte man Leute zusammenbringen, die sich für die Stadtkultur Bülachs ins Zeug legen würden. Und dabei ging es weniger um das Fördern von Künstlern und Kunst, als viel mehr um das Koordinieren und Vermitteln von Kulturangeboten.

So heisst es in Artikel 2 der Statuten unter anderem: «BülachKultur» ist Lobby für Kultur- und Kunstschaffen und ist Partei für eine professionelle Kulturpolitik.» Als Ziel wird angegeben, «ein Dachverband für alle Organisationen und Einzelpersonen zu werden, die sich am kulturellen Leben beteiligen.»

2013 stand die nächste politische Aktion auf der Traktandenliste. Der Verein reichte eine eigene Kulturinitiative ein, die die Kulturpolitik in der Gemeindeordnung verankern und die Stadt damit zu einer aktiven Förderung des kulturellen Schaffens verpflichten wollte. Die Initiative wurde zu einem gewichtigen Diskussionsthema im Wahlkampf zu den Kommunalwahlen 2014. «Manch einem Stadtratskandidaten wurden an jenem Politpodium zumindest ein Bekenntis zur Bülacher Kultur abgerungen», erinnert sich Peter Fehrlin.

Martin Bühler soll noch gesagt haben, dass man den Verein wohl auflösen müsse, sollte diese Initiative auch bachab gehen. Die Abstimmung selbst erlebte der engagierte Kulturförderer nicht mehr; Bühler verstarb im April 2015. Knapp fünf Monate später versenkten die Bülacher seine Initiative mit 1930 zu 737 Stimmen.

«Wäre die Sache mit der Kulturbühne nicht gewesen, wäre die Auflösung wohl schon vorher passiert», sagt Fehrlin. So aber werde man jetzt dieses Engagement noch zu einem guten Ende bringen, entscheiden, was mit den Finanzen genau passiere; und dann, anstatt dass man Bülachs Stadtratskandidaten von 2018 wiederum wenigstens zu einem Bekenntnis zu einer aktiven Kulturpolitik nötigen könnte, löst man die Plattform auf. (Zürcher Unterländer)