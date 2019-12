Todesopfer nach Tauchunfall in Horgen

Bei dem Toten handelt sich um einen 52-jährigen Mann, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Am Donnerstagnachmittag sei bei der Seepolizei der Kantonspolizei Zürich die Meldung eingegangen, dass seit Mittwoch in Horgen ein 52-jähriger Mann vermisst werde. Aufgrund der geschilderten Umstände habe man einen Tauchunfall in Betracht gezogen und Suchtauchgänge eingeleitet, schreibt die Kantonspolizei.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und der zuständigen Staatsanwaltschaft untersuchen den Unfall. (mcp/sda)