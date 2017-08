Todeszirkulare werden wiederim Dorf verteilt – aber nur auf Wunsch

Seit dem 1. Januar 2016 sind in der Gemeinde Stadel keine Todesanzeigen mehr per Flugblatt in alle Briefkästen verteilt worden. Der Gemeinderat hatte dies vorgängig so beschlossen. Stattdessen publizierte die Gemeinde die Bestattungsanzeigen im «Zürcher Unterländer», wenn immer möglich in der Grossauflage vom Donnerstag, damit auch jene informiert sind, welche die Zeitung nicht abonniert haben.

Ihren Entscheid hatte die Stadler Exekutive damit begründet, dass Kosten und Aufwand für die Produktion und Verteilung der Handzettel in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stünden. Auch gehöre Stadel mit der Praxis der Handzettelstreuung zu den Ausnahmen unter den Gemeinden.

In der Folge kam es zu einige Anfragen und Vorstössen aus der Dorfbevölkerung, die allesamt das Bedauern über den Verlust dieser Tradition in der Dorfkultur ausdrückten. Sie regten die Behörde an, ihren Entscheid rückgängig zu machen und die Leidzirkulare wieder verteilen zu lassen. Der Gemeinderat blieb jedoch vorerst bei seinem Beschluss.

Initiative brachte die Wende

Im vergangenen Mai schliesslich forderte eine von 305 Einwohnerinnen und Einwohnern unterzeichnete Initiative die Wiedereinführung der Handzettel. Die Gemeindeversammlung hätte über diese Initiative entscheiden sollen. Das bewog den Gemeinderat, Kontakt zu den Erstunterzeichnern aufzunehmen. Der Grund: «Da für die Publikationsform abschliessend der Gemeinderat zuständig ist, ist eine Delegation an die Gemeindeversammlung unzulässig», erklärt die Behörde in ihrem jüngsten Verhandlungsbericht.

Also unterbreitete die Stadler Exekutive einen Lösungsvorschlag, der vom Initiativkomitee gelobt und auch dankend akzeptiert wurde. Die Initianten zogen ihren Vorstoss per 7. August zurück, womit die neue Regelung gilt. Demnach können Angehörige von Verstorbenen wählen, ob sie den Hinschied im amtlichen Publikationsorgan «ZU» oder lieber per Handzettel verkünden lassen möchten.

Jeweils eine dieser Dienstleistungen bietet die Gemeinde kostenlos an. Wünschen sich die Angehörigen jedoch die zweifache Publikation – im «ZU» und zusätzlich per Todeszirkular in alle Briefkästen – müssen sie sich an den Kosten beteiligen. Wie der Stadler Gemeindeschreiber Valentino Vinzens auf Anfrage erklärte, belaufe sich diese Kostenbeteiligung auf pauschal 500 Franken.

Verzicht auf Publikation

Als der Gemeinderat die Handzettel abgeschafft habe, hätten nur wenige Leute reklamiert mit dem Hinweis, man höre das Beerdigungsgeläut der Kirche und wisse nicht, wer gestorben sei, sagte Vinzens. «Das kann aber durchaus auch weiterhin der Fall sein, da die Angehörigen entscheiden, ob und wie der Todesfall publiziert wird.»

Bei der Hälfte der letzten 30 oder mehr Todesfälle hätten nämlich die Angehörigen gewünscht, dass auf jegliche Publikation verzichtet werde, da die Beisetzung in aller Stille und im engsten Familienkreis stattfinde. «Wir zwingen natürlich niemandem etwas auf», sagte Gemeindeschreiber Vinzens. (Zürcher Unterländer)