Tour de Suisse flitzt in 40 Minuten durch das Unterland

Die Tour de Suisse beginnt heute Samstag mit der ersten Etappe in Frauenfeld. Auf 18 Kilometer wird die Tour im Mannschaftszeitfahren lanciert. Morgen folgt ein Rundkurs – ebenfalls rund um Frauenfeld – und dann, am Montag, führt die dritten Etappe durch das Zürcher Unterland. Und die Strecke verspricht ein ordentliches Mass an Spektakel: Mit dem Aufstieg von Rorbas auf den Eschenmosen bei Bülach haben die Tourorganisatoren eine kleine, aber giftige Steigung in die Unterländer Route eingeplant.

Knapp 25 Kilometer fährt die Tour durchs Unterland

Starten wird die Etappe in Oberstammheim um 12.45 Uhr. Bis die ersten «Gümmeler» dann im Unterland angekommen sind, werden sie schon über eineinhalb Stunden pedalt haben. Frühestens um 14.13 Uhr wird die Tour in Flaach ankommen (1 auf der Karte), bevor die Fahrer dann um circa 14.20 UhrTeufen, die ersten Unterländer Ortschaft, durchqueren werden.

Die 3. Etappe im Unterland (Quelle:«©swisstopo (JM100004)», Grafik: ak)

Während der Fahrt durch Teufen können die Radprofis nochmals etwas Kräfte sparen: Von Teufen auf 416 Metern über Meer bis nach Rorbas auf 370 M. ü. M. geht es mehrheitlich abwärts. Doch dann müssen die Fahrer Leistung bringen. Die Route führt als nächstes nämlich auf den Eschenmosen, der auf 528 M. ü. M. über Bülach thront. Mit dem Aufstieg auf den Bülacher Hausberg haben die Tourorganisatoren nach rund 70 Kilometern auf der Etappe eine kleine Herausforderung eingebaut, im Anschluss daran gibt es die nächsten 50 Kilometer keine gröbere Steigungen mehr zu bewingen.

Nach dem Eschenmosen folgt die Abfahrt nach Bülach, wo die Tour frühestens um 14.35 Uhr eintreffen wird. Weiter geht es über Höri (3) nach Steinmaur (4). Von dort fährt der Tross weiter nach Niederweningen. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 43 Kilometern pro Stunde werden die Fahrer dort um frühestens 14.57 Uhr das Unterland verlassen, sind sie etwas langsamer mit 39 km/h unterwegs wird es 15.10 Uhr. Entstation der rund 182 Kilometer langen Etappe ist die Ortschaft Gansingen im Fricktal. Die Fahrer werden dort zwischen 17.07 Uhr und 17.33 Uhr erwartet.

Werbekolonne kommt eine Stunde vorher

Bevor die Fahrer die Ortschaften durchqueren, fährt rund 60 Minuten vorher jeweils noch ein anderer Tross die Strecke ab: Die Werbekolonne. Die teilweise mit spektakulären Wagenaufbauten versehenen Fahrzeugen verteilen dabei den bis zu 100 000 Besuchern an der Tour verschieden kleinere Werbegeschenke.

Es lohnt sich aber noch aus einem anderen Grund, live mit dabei zu sein: Das Schweizer Fernsehen überträgt den Unterländer Teil der Etappe nicht. Am Fernsehen mitverfolgen kann man die Tour erst auf den letzten eineinhalb Stunden und zwar mit der Ankunft in Gansingen um circa. 15.40 Uhr. Mit dieser ist die Etapppe nämlich noch nicht beendet.

Von Gansingen aus verwandelt sich die Strecke in einen Rundkurs: Von Gansingen auf 380 M. ü. M. geht es auf den Bürersteig auf 550 M. ü. M., dann abwärts nach Remigen auf 399 M. ü. M. und dann wieder hoch auf den Hagenfirst, der am höchsten Punkt 530 M. ü. M. misst. Von dort folgt die Abfahrt nach Gansingen, wo dann noch eine letzte Runde angehängt wird. (Zürcher Unterländer)