Tourismus-Branche will Flughafenwachstum

In der Tourismusregion Zürich, welche ein Gebiet zwischen Baden und Winterthur über die Stadt Zürich und die Flughafenregion bis nach Rapperswil und den Kanton Zug umfasst, übernachteten letztes Jahr über 6,2 Millionen Gäste. Mehr als 20 Prozent davon, total etwas über 1,35 Millionen Menschen, logierten dabei in Hotels rund um den Flughafen Zürich. Im Vergleich zum Vorjahr registrierte der Verein Zürich Tourismus damit einen Zuwachs der Logiernächte von 2,7 Prozent. Das ist weniger als im Vorjahr, als das Wachstum noch bei 3,5 Prozent lag und noch weniger als im Jahr 2016, als 4,2 Prozent mehr Übernachtungen in der Flughafenregion gezählt wurden als 2015.

«Trotzdem ist das Wachstum in der Flughafenregion immer noch ein ordentliches», sagte Martin von Moos, Präsident des Verbands der Zürcher Hoteliers. Insgesamt hat sich die Region in den letzten elf Jahren stark entwickelt, die Anzahl der Übernachtungen ist um mehr als die Hälfte gestiegen. Ob das Wachstum auch in Zukunft anhält, könne er nicht sagen, es gelte aber festzuhalten, dass die meisten der rund 3000 neuen Zimmer, die in den nächsten Jahren in der Tourismusregion Zürich gebaut werden, in der Flughafenregion geplant sind.

Auslastung von 76,4 Prozent in Flughafenregion

Noch nicht klar ist, ob nach der Realisierung dieser Zimmer auch die Preise für Übernachtungen fallen. Denn gibt es mehr Zimmer, gibt es auch ein grösseres Angebot, während die Nachfrage nicht unbedingt gleich schnell wächst. Seit längerem befürchten Hoteliers, dass sich deshalb ein Preiskampf entwickeln könnte –obwohl die Gewinnmarge in der Schweiz klein ist. «Bisher ist das allerdings noch nicht passiert. Im letzten Jahr ist sogar der Ertrag pro verfügbarem Zimmer seit langem wieder einmal angestiegen», sagte Martin Sturzenegger, der Direktor des Vereins Zürich Tourismus. Die Auslastung der Zimmer war gut, in der Flughafenregion lag sie bei 76,4 Prozent.

Viel Kopfzerbrechen bereitet dem Verein allerdings die generelle Entwicklung des Flughafens. «Die Hälfte aller Touristen im Raum Zürich reist über den Flughafen Zürich», erläuterte Guglielmo Brentel, Präsident des Vereins. Doch die Pünktlichkeit des Flughafens sei schlecht und er könne nicht so wachsen, wie es die Nachfrage erfordere, sagte er weiter. «Wenn das so weiter geht, werden bestimmte Fluggesellschaften irgendwann ihre Verbindungen nicht mehr nach Zürich, sondern nach Frankfurt oder München verlegen.»

Es bestehe die Gefahr, dass der Flughafen viele für den Tourismus wichtige Direktverbindungen verliere. Es brauche deshalb in Zukunft Massnahmen wie Schnellabrollwege, eine Übereinkunft mit Deutschland sowie den Südstart geradeaus, damit der Flughafen auch in Zukunft zu den wichtigen Spitzenzeiten genügend Kapazität habe. Solche Forderungen sind indes nicht neu. Und sie dürften sich kaum innert weniger Jahre umsetzen lassen. (Zürcher Unterländer)