«Träume gingen in Erfüllung»

Morgen trifft das Fanionteam des FC Bassersdorf im Unterländer 2. Liga-Duell auf den FC Rafzerfeld. Wenn es gut läuft, kommen etwa 150 Zuschauer zum Spiel. Die Amateurkicker sind zurück im regionalen Fussball-Alltag. Vor gerade mal einer Woche waren sie für ein paar Stunden Dorfhelden und durften sich an gleicher Stelle vor 3200 Zuschauern mit dem FC Zürich messen.

Gestern wurden die letzten Abbauarbeiten auf der Sportanlage bxa getätigt. Für OK-Chef Heinz Anderwert geht damit eine ereignisreiche und anstrengende Zeit zu Ende. «Ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber der Aufwand hat sich gelohnt.»

FC Zürich blieb nach dem Spiel in Bassersdorf

Die extra für das Spiel aufgebaute Tribüne und die Stehplätze rund um das Feld waren ausverkauft. 3200 Fans feuerten die beiden Teams an. Das sind nochmals 600 Leute mehr als beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Jahr 2013.

Es sei der perfekte Cup-Tag gewesen. «Die Stimmung blieb von A bis Z friedlich, und alles Organisatorische funktionierte so, wie wir es uns vorgestellt haben.» Anderwert lobt zudem das Verhalten der Profis. «Die Spieler des FC Zürich blieben nach dem Spiel noch eine Weile bei uns und gaben Interviews.» Erst als es am Abend zu regnen begann, gingen die Profi-Mannschaft und ein grosser Teil der Zuschauer nach Hause.

«Ein Traum ging für mich heute in Erfüllung.»Pasquale Caruso, Torhüter vom FC Bassersdorf

Um eine finanzielle Bilanz zu ziehen, sei es noch zu früh. Der OK-Chef geht aber davon aus, dass der Verein einen kleinen Gewinn erwirtschaften konnte. «Wir haben voraussichtlich mehr Einnahmen generiert als vor vier Jahren und konnten bei den Sponsorengeldern noch ein paar tausend Franken dazuverdienen.»

Zwei Interviews werden Heinz Anderwert besonders in Erinnerung bleiben. Eines davon mit Bassersdorf-Torhüter Pasquale Caruso, der sich durch zahlreiche Paraden auszeichnen konnte. Er sagte nach dem Spiel: «Ein Traum ging für mich heute in Erfüllung.» In einem anderen Interview meinte ein Junior von Basserdorf, der als Balljunge im Einsatz war: «So etwas habe ich mir immer gewünscht.»

«Alle Helfer haben organisatorisch gut gearbeitet und dadurch Wünsche und Träume erfüllt», sagt der OK-Chef. Das sei eine ausreichende Genugtuung für die vielen Stunden Freizeit, die sie in die Planung und Durchführung des Events gesteckt haben.

Sportlich eine gute Leistung abgerufen

Die Amateure des FC Bassersdorf liessen sich von der guten Stimmung anstecken und zeigten eine solide Leistung. Entsprechend zufrieden waren die Bassersdorfer mit dem 3:0 Schlussresultat. «Wir waren sehr motiviert und unser Plan ist aufgegangen», sagte Mittelfeldspieler Severino Zambelli. Trainer Marco Tanner meinte: «Wir haben mit etwas Glück nur drei Tore kassiert. Aber wir können stolz auf uns sein.» Schliesslich habe man vor vier Jahren noch mit 6:0 gegen den FCZ verloren.

(Zürcher Regionalzeitungen)