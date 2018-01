Träumen von der grossen Karriere

Wie die Grossen sehen sie aus, nur kleiner. Zwei Gruppen von Halbwüchsigen, je in blaue und rote Shirts gewandet, kurven nach mehr oder weniger kompliziert klingenden Anweisungen ihrer Trainer auf der vorgelagerten Eisbahn des Klotener Zentrums Schluefweg herum. Die Übungen sind facettenreich, die Schlittschuhe kratzen im Eis und die klare Luft wird vom warmen Sportleratem durchkreuzt.

Gegen Ende des Trainingsblocks kommt endlich das Spielchen zur Belohnung, Rot gegen Blau. Ausser den Sportlermüttern, die sich hinter Glas beim Kaffee gemütlich eingerichtet haben, ist kaum einer freiwillig als Zuschauer unterwegs an diesem frostigen Abend. Zwei Männer haben sich trotzdem auf die Zuschauerrampe verirrt, und einem von ihnen entwischt, angesichts der desolaten Lage des Fanionteams der Fliegerstadt, der eventuell nicht ganz ernst gemeinte Satz: «Die sind ja besser als die Grossen!»

Unter den Beobachterinnen im Restaurant-Inneren ist Yvonne Meier aus Regensberg. Ihre beiden Zwillinge wollen im Februar mit ihrer Schweizer U-13-Auswahl, den «Swiss Eastern Selects», am Pee Wee-Turnier im kanadischen Québec etwas Besonderes erreichen. So weit von der Realität ist das gar nicht, haben doch deren Vorgänger bei der Austragung des internationalen Hockeyturniers im Jahre 2014 den Final und 2016 den Halbfinal erreicht. Da gab es dann schon mal ein Spiel vor 15 000 Zuschauern. So etwas gibt es nur im Land des Eishockeys. In der Zwischenzeit ist das Stadion «Centre Vidéotron» in der Provinzhauptstadt Québec sogar neu errichtet worden. Dort findet das Turnier mit lauter Spielern im Moskitoalter statt.

Als Dreijährige schon voll auf Kurs

Die Karriere der beiden jungen Spieler dauert schon einige Jahre. Nach den ersten Jahren in Dielsdorf wechselten Simon und Rafael Meier zum EHC Kloten. Die zwei haben bereits mit drei Jahren ihre ersten Runden auf dem Eis gedreht – ihr Traum blieb bis heute derselbe. Er nimmt sogar immer klarere Konturen an: «Wir würden am liebsten einmal in der Topliga der Welt, der National Hockey League, spielen», sagen die beiden und lüften kurz den Helm zwischen zwei Trainingseinheiten. Dafür trainieren sie bis zu viermal in der Woche.

Woher wissen sie denn, wie viel besser die nordamerikanische Liga ist, verglichen mit den euopäischen? «Aus dem Fernsehen», sagt Simon mit einem Schmunzeln, weiss er doch genau, dass die Spiele jeweils genau dann stattfinden, wenn bei uns tief geschlafen wird. Also dürfen sie nachts aufbleiben? – «Vor allem in den Ferien dürfen wir schauen», erklärt Rafael und zieht damit den Kopf aus der Schlinge.

Nach absolviertem Aussentraining ist am Schluefweg an diesem Abend noch eine Fortsetzung in der Halle mit Schwerpunkt Beweglichkeit angesagt. Kein Problem für die harten Jungs. Rafael nennt auch gleich sein grösstes Vorbild in der kanadischen Liga: Nathan McKinnon, 22-jähriger Assistenzcaptain in Colorado. Die beiden wissen schon, dass sie noch rund sechs Jahre zu jung sind für den Sprung über den Teich, aber als Motivationsspritze taugt der Gedanke daran schon.

«Diese zwei Wochen im Februar werden ein grosses Familienereignis», prophezeit Yvonne Meier, welche die zwei heute zum Training und wieder nach Hause chauffiert. Zum Glück spielt auch Vater Andreas selber Hockey und lässt sich für das Projekt «Pee Wee» genauso begeistern wie die anderen Familienmitglieder, zu denen ein weiterer Hockey spielender Sohn gehört.

Weil die Ausrüstung eines Hockeysportlers nicht ohne ist, auch betreffend der Kosten, kann der Sekschüler seine Ausrüstung jeweils nach unten weitergeben. Allerdings geht das bei Zwillingen auch nicht ganz auf. «Da gibt es auch noch die Sportlerbörsen», sagt Yvonne Meier.

Sponsorengelder selber sammeln

Seit 1985 ist der EHC Kloten Mitorganisator des Grossturniers, für das weltweit rund 100 Mitarbeiter ganzjährig beschäftigt sind. Das Turnier vom nächsten Jahr ist die 59. Austragung und die 34. mit Klotener Beteiligung. Die rund 100 Teams aus aller Welt werden in verschiedenen Kategorien unterwegs sein, wobei sich die Schweizer Moskitos zur AA-Elite zählen dürfen. Billig ist das Abenteuer natürlich nicht. Man geht von einem Betrag von 4700 Franken pro Teilnehmer aus, wobei einerseits die Spieler selber 1300 selber berappen müssen und anderseits verlangt wird, dass sie 1500 Franken an Sponsorengeldern selber sammeln. (Zürcher Unterländer)