Trauben in Fluntern hängen zu hoch

Noch nie wurde in der Stadt Zürich intensiver über einen möglichen Rebberg gestritten als im Quartier Fluntern. Sollten unterhalb der Kirche je Trauben wachsen, müsste man sich schon aus diesem Grund eine Flasche Wein sichern – unabhängig von der Qualität.

Mit dem gestern publizierten Entscheid des Baurekursgerichts rückt ein Rebberg allerdings in weite Ferne. Doch der Reihe nach: Bis in die 1930er Jahre wurden an der genannten Stelle Trauben geerntet. Im Quartier will man die alte Tradition seit Jahren wieder aufleben lassen. Der Stadtrat ist dagegen und erliess eine Schutzverordnung, welche den Rebberg verhindern sollte. Diese wurde gerichtlich ohne Erfolg angefochten.

Missglücktes Trickli

Der Zürcher Gemeinderat wollte den Rebberg doch noch ermöglichen. Dazu verlegte er die 47 Aren grosse Fläche kurzerhand von der Freihalte- in die Landwirtschaftszone. Auch dagegen wurde rekurriert. Das Baurekursgericht wies diesen Rekurs ab, worauf die Rebengegner ans Verwaltungsgericht gelangten. Dieses hiess die Beschwerde im März teilweise gut und wies die Sache zum Neuentscheid ans Baurekursgericht zurück.

Dieses musste prüfen, ob es mit den Schutzzielen vereinbar ist, das Landstück umzuzonen. Genau das wurde von den Rekurrenten nämlich bestritten. Die Schutzverordnung verbietet diverse Tätigkeiten. Dazu gehören das Errichten von Bauten, Geländeveränderungen, das Be- und Entwässern, das Düngen und Verwenden von Giftstoffen, um nur einige zu nennen.

«Der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Parzelle sind folglich ausgesprochen enge Grenzen gesetzt», hält das Gericht fest. Es falle daher auch ausser Betracht, einen Rebberg zu erstellen und zu bewirtschaften. Schliesslich erfordere das eine Terrassierung und regelmässige Massnahmen zum Pflanzenschutz. Damit blieb dem Gericht nur, die Umzonung aufzuheben.