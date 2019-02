Traumhochzeit verläuft turbulent

Aufführungsdaten und Ticketreservation

Die Aufführungsdaten des Stücks «Traumhochziit» sind

wie folgt:





Samstag, 2. März;



Freitag, 8. März;



Samstag, 9. März;



Freitag, 15. März;



Samstag, 16. März;



Donnerstag, 21. März;



Freitag, 22. März;



Samstag, 23. März;



Donnerstag, 28. März;



Freitag, 29. März;



Samstag, 30. März.



Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eine Nachmittagsvorstellung am Sonntag,17. März startet um 15 Uhr. Alle Aufführungen finden im Anna-Stüssi Haus an der Oberdorfstrasse 3 in Dänikon statt.Es ist Tradition, dass alle zwölf Vorstellungen der Theater-Büüni Taninchova bereits vor der Premiere ausgebucht sind. So auch diesmal. Es existiert aber eine Warteliste. Jeweils Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr kann man unter der Telefonnummer 079 660 01 55 versuchen, noch ein Ticket zu ergattern.