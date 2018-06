Trinkwasser wird mit Chlor behandelt

Durch die Unwetter der vergangenen Woche wird das Trinkwasser in Steinmaur vorsorglich mit Chlor behandelt und eine Netzspülung durchgeführt. Das Wasser kann in den nächsten Tagen einen deutlichen Geruch und Geschmack nach Chlor aufweisen. Das Leitungswasser kann trotz Chlorgeruch als Trinkwasser verwendet werden. Die schreibt die Gemeinde in ihrem Newsletter.

Verhaltensempfehlung:

Das gechlorte Trinkwasser eigne sich nicht für die Speisung von Aquarien oder Fischkästen. Für Säuglingsnahrung sollte Mineralwasser erwendet werden. Die Wasserversorgungen der Nachbargemeinden würden intensiv zusammenarbeiten, um das ganze Gebiet zu versorgen. Aus diesem Grund sei die Trinkwasserversorgung auch in Steinmaur eingeschränkt.

Die Bevölkerung wird aufgerufen, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Mit dem waschen von Garagen, Keller oder Autos soll zugewartet werden. Die Konsumation des Leitungswassers sei aber unbedenklich. Die Gemeinde arbeite mit Hochdruck daran, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wieder uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen. Die Bevölkerung werde über die weitere Entwicklung aktiv informiert, heisst es weiter. (red)