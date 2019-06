Trotz Fusion – die Kirche muss im Dorf bleiben

Eins muss man den Verantwortlichen lassen: es wird nichts beschönigt. Statt beten und hoffen gibts ehrlich und offen Klartext zum Einstieg dieses Kirchen-Newsletters. «Wie Sie alle wissen, hat die reformierte Landeskirche mit anhaltendem Mitgliederschwund, schrumpfender Finanzbasis und steigenden Steuerfüssen zu kämpfen.» Das Schreiben stammt von den beiden Präsidentinnen und dem Präsidenten der Reformierten Kirchgemeinden Bassersdorf-Nürensdorf, Lindau und Brütten.

Dazu liefert das Trio auch gleich harte Fakten, die niemanden kalt lassen dürften. «Waren 1970 noch 60 Prozent der Zürcher Bevölkerung reformiert, so waren es im Jahr 2018 nur noch 28 Prozent!», steht da unmissverständlich und wie ein Weckruf an die letzten, die es noch nicht wahrgenommen haben folgt noch der Ausblick: «Trend: unverändert rückläufig …» Die drei Punkte am Ende sagen nichts Konkretes, aber trotzdem viel. Denn die Aussichten für die Kirchgemeinden sind nicht besonders erbaulich. Wohin das letztlich führt, kann man erahnen, aber kaum jemand mag sich das richtig vorstellen – und schon gar nicht aussprechen. Ist Religion ein Auslaufmodell? Sind die Kirchen bald komplett ungenutzt und damit überflüssig? Wird Gott und Glaube aus der öffentlichen Wahrnehmung bald ganz verschwinden? Gibt es dereinst eine buchstäblich «gottlose» Gesellschaft?

Ab 2022 zusammen?

Das Präsidententrio aus den drei Kirchgemeinden glaubt nicht daran. Es hat einen Plan, wie man in näherer Zukunft dem Trend begegnen könnte. Ambitioniert und mutig zugleich schlagen Rahel Rageth («Basi-Nüeri»), Gudrun Mandic (Lindau) und Martin Egli (Brütten) eine Fusion vor: Aus ihren drei sehr unterschiedlich grossen Kirchgemeinden soll eine einzige grosse Kirchgemeinde werden. Und zwar ab 2022, dann wenn zum nächsten Mal Neuwahlen für die kommende Legislatur stattfinden.

Wie die neue Kirchgemeinde genau aufgestellt und organisiert sein wird, ist noch nicht bestimmt. Klar ist nur, es soll günstiger werden für alle, damit die knapper werdenden Steuergelder künftig möglichst effizient eingesetzt werden können. Die aktuellen Gemeindestrukturen stammen nämlich aus «vergangenen Zeiten» wie die Präsidentinnen und der Präsident selbst einräumen: Mancherorts sei man überdimensioniert, Betriebs- und Unterhaltskosten würden dabei immer belastender und die Besetzung der Kirchenpflegen immer schwieriger.

Künftig will man mit einer gemeinsamen Organisation und optimalen Strukturen über alle drei Kirchgemeinden hinweg wichtige und beliebte Leistungen nicht kürzen oder gar streichen müssen. Dazu soll der Steuerfuss der bisherigen drei Kirchgemeinden «angeglichen» werden – «in der Regel nach unten», heisst es im gemeinsamen Schreiben. Die Brüttener Reformierten kennen momentan einen Steuerfuss von 13 Prozent, während dieser in Lindau und in der Kirchgemeinde «Basi-Nüeri» bei 12 Prozent liegt.

Neu über 8000 Mitglieder

Ziel müsse sein, zu einem neuen Kirchgemeindevolk zusammenzuwachsen mit «lebendigen Ortskirchen». Dies ganz nach dem Motto: «Die Kirche bleibt im Dorf.» Was nota bene für alle drei bisherigen Kirchgemeinden gilt. Das neue Konstrukt würde nach aktuellem Stand momentan 8227 Mitglieder zählen (Basi-Nüeri: 5281; Lindau: 1952; Brütten 994).

Alle drei Kirchen sollen weiterhin regelmässig Gottesdienste feiern. Ebenso sollen Bezugs- und Ansprechpersonen für seelsorgerische und auch andere Anliegen nah bei der lokalen Bevölkerung bleiben, formulieren die Präsidenten unter Mithilfe der Projektbegleiterin Barbara Gölz. Deren Beratungsbüro aus Winterthur hat bereits einschlägige Erfahrung mit Kirchenfusionen vorzuweisen. Gölz war nämlich auch beteiligt, als sich vor einem Jahr die drei reformierten Kirchgemeinden Buchs, Dällikon-Dänikon und Regensdorf im Furttal vereinigten.

Anders als im Furttal präsentiert sich die Lage im Glattal und den angrenzenden Gebieten. Denn die hier angestrebte Grossfusion geht nicht nur über Gemeinde-, sondern gleich über mehrere Bezirksgrenzen, liegen die drei Kirchtürme von Bassersdorf, Lindau und Brütten doch in selbiger Reihenfolge in den Bezirken Bülach, Pfäffikon und Winterthur. Allerdings sollte das kein Hinderungsgrund darstellen, falls die gemeinsame Hochzeit von allen Beteiligten denn auch gewünscht wird.

Entschieden wird an der Urne. Gemäss ersten Informationen aus Brütten soll die entscheidende Abstimmung am 17. Mai 2020 stattfinden. Lehnt eine Gemeinde die Fusion ab, würden sich die anderen beiden zustimmenden Gemeinden zusammenschliessen. Lehnen zwei oder gar alle drei ab, bleibt vorerst alles so wie es bislang war.

Dass sich die Unterländer Beteiligten aus Bassersdorf und Nürensdorf in Richtung ländliche Gebiete und somit weg vom Glattal orientieren, geschieht bewusst. Die zunächst ins Auge gefasste Grossfusion zusammen mit Kloten, Opfikon, Wallisellen und Dietlikon zur Kirchgemeinde Hardwald erwies sich als zu grosse Nummer. Im Gegensatz zum gescheiterten Projekt hat das neu angestrebte Konstrukt jedoch noch keinen gemeinsamen Namen. So zählen die Verantwortlichen auf kreative Ideen aus der Bevölkerung, die das Sekretariat der Kirchgemeinde in Bassersdorf gerne entgegennimmt. (Zürcher Unterländer)