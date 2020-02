Trotz Hausunterricht andere Kinder treffen

Wie viel Milch ist in diesem Behälter drin? Sean und Joséphine beugen sich zusammen über das Rechenblatt. Das Glas fasst 2 Einheiten, der Kartonpack 4. Klarer Fall: In der grossen Packung müssen 6 Einheiten Platz haben. Genug gerechnet für heute. Die beiden Primarschulkinder dürfen sich nun einem Experiment widmen. Mit Filzstiften zeichnen sie Punkte auf einen Streifen Fliessblatt und stellen diese in ein Wasserglas. Sobald sich das Blatt vollsaugt, zerfliessen die Farben in ihre verschiedenen Komponenten. «Das Grau besteht aus Lila und Blau», beobachtet Joséphine. «Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht», sagt Sean. «Schau, oben ist es bei allen Farben blau geworden.»

Der Acht- und die Sechsjährige haben jeden Montag im neuen Freilernraum in Kloten Unterricht. Eine gewöhnliche Schule besuchen sie nicht. An den anderen Wochentagen lernen sie zu Hause mit ihren Eltern oder der Grossmutter. «Das Einzige, was meinen Kindern manchmal fehlt, ist der Kontakt mit Gleichaltrigen», sagt Joséphines Mutter Camille Jacob. Deshalb hat sie mit zwei anderen Frauen einen Verein gegründet und bietet nun jeden Montag im Klotener Hegnerhof den Freilernraum an. Das Konzept konnten die Gründerinnen von entsprechenden Angeboten in Bern übernehmen.

Auf die Idee des Homeschooling kam die Familie aus Stadel, weil ihre Tochter ein eher scheues und verträumtes Kind war. Bereits in der Spielgruppe fühlte sie sich nicht wohl. «Sie hielt sich oft die Ohren zu, weil es ihr zu laut war», erzählt Jacob. Als die Behörden es ablehnten, das Mädchen erst ein Jahr später einzuschulen, bot seine Grossmutter – eine pensionierte Lehrerin - an, es zu Hause zu unterrichten. Eine weitere Motivation ist für Jacob, dass sie als Kinderpsychologin oft mit Kindern zu tun hat, die unter Schulängsten oder Leistungsdruck leiden. Den Eintritt in den Kindergarten mit vier Jahren findet sie für viele zu früh. Ob sie auch ihre beiden kleineren Kinder von der Grossmutter unterrichten lassen wird, ist aber noch nicht klar. Denn im nächstem Schuljahr möchte sie im aargauischen Wislikofen eine eigene Privatschule eröffnen.

Riesige Klassen

An diesem Morgen betreut Camille Jacob die beiden Kinder im Kindergartenalter sowie die beiden kleineren Kinder. Sie liest ihnen eine Geschichte über Ameisen vor und lässt sie nachher ausprobieren, ob Materialien wie Steine, Alufolie oder Zucker wasserlöslich sind. Derweil widmet sich ihre Kollegin Pascale Hertner den beiden Grösseren. Die 35-Jährige ist ausgebildete Primarlehrerin und hat in ihrem Beruf nicht nur positive Erfahrungen gemacht: «Die Klassen sind riesig und die Kinder sehr verschieden. Ich konnte nie allen gerecht werden.»

Ihren Sohn Sean schickte sie deshalb in den Montessori-Kindergarten in Bülach. Danach entschied sie sich für Homeschooling. «Eine Privatschule wäre teurer gekommen. Und ich bin ja sowieso daheim mit den beiden kleinen Geschwistern», erklärt sie den Schritt. Sie sei nicht prinzipiell gegen die Volksschule, betont Hertner. Doch momentan geniesse sie die Zeit mit den Kindern. «Ich bin nahe dran und kann ihre Lernprozesse begleiten.»

Eigene Interessen verfolgen

Der Unterricht erfolgt nicht immer streng nach Stundenplan. Spürt die Mutter zum Beispiel, dass die Kinder frische Luft brauchen, geht sie spontan in den Wald mit ihnen und sitzt am Nachmittag mit Sean nochmals ans Pult. Der Junge kann das Lerntempo zu einem grossen Teil selber bestimmen und sich eigenen Projekten widmen. «Ich finde Homeschooling cool», sagt der Achtjährige. «In der Schule muss man machen, was die Lehrerin sagt. Daheim kann ich ein Thema auslesen, das mich interessiert.»

Zurzeit beschäftigt er sich gerade intensiv mit Bakterien und liest Sachbücher darüber. Zudem lernt er mit dem Handy Chinesisch. Sean nimmt Dudelsackunterricht, besucht die Jungschar und den Religionsunterricht. Am Freitag steht Sport auf dem Programm. Der Vater geht mit den Kindern zum Beispiel Schlittschuh fahren oder klettern. Im Neeracher Einfamilienhausquartier spielen die Kinder oft mit anderen. «Und ich habe noch einen guten Freund vom Kindergarten her», sagt Sean.

ZU war nicht willkommen

Gemäss Angaben des Volksschulamts werden im Unterland etwa 20 Kinder zu Hause beschult. Leider liess sich keine Familie finden, die dem ZU Einblick in ihren Alltag zu Hause gewähren wollte. Auch Pascale Hertner fühlte sich nicht bereit dazu. «Es ist ein kontroverses Thema», ist ihr bewusst. In gewissen Fällen sei Homeschooling aber eine passende Option, sagt Camille Jacob. «Es ist gut, wenn das noch bekannter wird.» Den Freilernraum in Kloten nutzen mittlerweile auch ein paar andere Familien. Während die Kinder zusammen lernen und spielen, ermöglicht das Angebot den Erwachsenen einen Erfahrungsaustausch.

Gegen Mittag breiten sich im Raum verführerische Düfte aus. Im Ofen brutzeln Würstchen, welche die Kleinen in Teig gewickelt haben. Sean und Joséphine sind noch immer hochkonzentriert mit ihrem Farbexperiment beschäftigt. Wenn das Wetter bessert, wird die Gruppe nach dem gemeinsamen Mittagessen draussen Spiele machen.