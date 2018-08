Trotz der Dorf-Tradition in die Stadt investiert

Während dreier Wochen ist der Volg-Laden an der Bülacher Marktgasse geschlossen gewesen. Die Landi Züri Unterland hat Geld in die Finger genommen und die Filiale umgebaut. Promt habe man Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, sagte Filialleiterin Uschi Manser im Rahmen der gestrigen Wiedereröffnung. «Man hat uns offenbar sehr vermisst.» In Bülach stehen zwei weitere Volg-Läden, einer im Bergli- und einer im Gringglen-Quartier. Das ist ein Spezialfall, denn eigentlich investieren weder die Landi noch die Volg Detailhandels AG in städtische Gebiete; man versteht stattdessen die nahe Einkaufsoption im Dorf als wahres Konzept.

32 Läden, 18 Postagenturen

Gilt Bülach als Landdörfchen? «Nein, in Bülach ist das einfach ein Relikt aus der alten Zeit», sagt die regionale Verkaufsleiterin Vreni Schaub, «und es ist eine wichtige Filiale.» Gleich überrannt wird das Geschäft gegen die Mittagszeit zwar nicht, aber es ist Kundschaft da. «Der Laden rentiert, darum ist hier auch in den Umbau investiert worden.» Man bietet das übliche Volg-Typische: Eine frühe Türöffnung (6.30 Uhr) und ein Sortiment, bei dem Markenartikel und Eigenmarken durch ganz lokale Produkte ergänzt werden. So gehört der Honig vom Bülacher Imker aus Bülach an der Marktgasse genauso mit zur Produktepalette wie das St. Laurentius-Bier oder «Irmas Sandwiches» aus Bachenbülach.

Der Name Volg stammt übrigens von der Abkürzung für «Verband Ostschweizerischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften». In der Region Unterland stehen heute 32 Volg-Filialen. Mit Wallisellen und Regensdorf sind noch zwei weitere grössere Gemeinden, die einen Volg kennen – wobei der Regensdorfer Laden in Watt steht. Alle Unterländer Volgs öffnen werktags zwischen 6 und 7 Uhr. 19 der Filialen werden von der Land Züri Unterland betrieben, die übrigen unterstehen der Volg Detailhandels AG in Winterthur; beide operieren unter dem Dach der Fenaco-Gruppe. Aktuell sind bei 18 der Läden in der Region Postagenturen integriert. (Zürcher Unterländer)