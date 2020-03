Trotz leerer Wohnungen wird in Weiach ungebremst weitergebaut

Die Anzahl der leerstehenden Wohnungen nimmt in den Bezirken Bülach und Dielsdorf ab. Waren es 2018 noch 1416 Wohnungen, ist die Zahl letztes Jahr auf 1116 gesunken. Auf die gesamte Region betrachtet, scheinen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt sich wieder einzupendeln.

Eine Gemeinde im Zürcher Unterland bleibt jedoch weiterhin der Spitzenreiter: In Weiach standen 2018 insgesamt 68 Wohnungen leer. Die Leerstandsquote von 8,17 Prozent war noch der höchste Wert im ganzen Kanton. Eine Erhebung am 1. Juni 2019 ergab, dass es letztes Jahr noch 49 waren, also 5,2 Prozent aller Wohnungen in Weiach. Nur in Aeugst am Albis waren es mehr. Die Leerstandsquote ist allerdings nur ein Indikator für die Herausforderungen, welche die Gemeinde in den nächsten Jahren bewältigen muss.

Moderates Wachstum

Noch scheint kein Ende in Sicht zu sein. Drei Überbauungen mit insgesamt 36 Wohnungen sind derzeit in Weiach geplant: 18 am Grubenweg, 12 am Dammweg und 6 weitere am Dörndlihag. Nimmt man diese zu den leerstehenden Wohnungen, kommt man auf eine Gesamtzahl von 85. So einfach ist die Rechnung aber nicht. Werden Wohnungen kurz vor dem Stichtag, also am 1. Juni, fertig gebaut, hinkt der Bezug durch Mieterinnen und Mieter hinterher. Die neu erbauten Wohnungen werden also als Leerstand erfasst.

«Erfahrungsgemäss braucht es eine gewisse Zeit, bis in einer grösseren Überbauung sämtliche Wohnungen bezogen sind», erklärt Gemeindepräsident Stefan Arnold. «In den nächsten zwei bis drei Jahren wird die Bautätigkeit in Weiach noch weitergehen, jedoch moderat. Bis dann werden die grösseren Baulandparzellen mehrheitlich bebaut sein und die Leerwohnungsquote stagnieren respektive sich reduzieren.»

Die Folgen der hohen Bauaktivität sind in der kleinen Gemeinde besonders stark zu spüren: «Die Bevölkerung von Weiach hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt», sagt Arnold. 2010 zählte die Gemeinde knapp unter 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dieses Jahr könnte die Bevölkerung die 2000er Grenze sprengen. Die Infrastruktur der Gemeinde müsse dieser Entwicklung folgen.

«Ein zukunftsweisendes Projekt»

Ein Projekt, welches derzeit die Behörden sowie die Bevölkerung von Weiach besonders beschäftigt, ist eine Antwort auf den rapiden Bevölkerungszuwachs. Seit 2018 plant die Politische Gemeinde zusammen mit der Primarschulgemeinde den Bau einer Schul- und Mehrzweckanlage auf dem Grundstück der bestehenden Schule Hofwies. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler nimmt nämlich noch schneller zu: In den letzten sechs Jahren hat sich diese mehr als vervierfacht. Bereits heute zählt die Primarschule Weiach über 200 Kinder, die Teilweise in Provisorien untergebracht werden müssen.

In der neuen Anlage hätte die Schule für die nächsten Jahre genug Platz. Aber auch Parkplätze und die Infrastruktur für Gemeinde- und Vereinsanlässe will man damit schaffen. «Dieses Projekt ist wegweisend für die Entwicklung unserer Gemeinde», sagt Arnold. Vor zwei Wochen wurde das Projekt der Bevölkerung zum ersten Mal vorgestellt. Am 14. April werden die Weiacher Behörden an einer Informationsveranstaltung über die bevorstehende Abstimmung informieren.

Aus Industrie wird Bauland

Sucht man nach Gründen für den Entwicklunggschub, muss man lange in der Geschichte von Weiach graben. «In der Zonenplanrevision von 1986 wurde die grosse Industriezone im Westen Weiachs grösstenteils in eine Wohnmischzone umgewandelt», erklärt Arnold. Diese Änderung, gekoppelt mit der Genehmigung von zwei Quartierplänen habe markant zu diesem regelrechten Bauboom geführt. 2006 gab man für die Planungen «See-Winkel» und «Bedmen» das grüne Licht. «Damit wurde auf einen Schlag 11 Hektar weitgehend unbebautes Bauland zu erschlossenem und baureifen Bauland.»

Eine Lenkung der hohen Leerstandsquote ist aber nur beschränkt möglich. «Die Bebauung des Baulandes kann durch die Gemeinde nicht gesteuert werden, sofern sich das Land nicht im Besitz der Gemeinde befindet», sagt Arnold. Deshalb habe man in den vergangen Jahren gezielt Parzellen auf Gemeindegebiet erworben und das Gespräch mit den Eigentümern der heute teilweise stillgelegten Industrieanlagen gesucht.