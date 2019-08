UPS verlässt Rümlang und zieht nach Bülach

Die Farbe Braun stand vor allem früher mehrheitlich für negative Eigenschaften. So galt sie lange Zeit als Farbe der Mittelmässigkeit, der Langeweile und des Verdorbenen – beispielsweise Obst, wenn es verfault. Wir verbinden aber auch positive Dinge mit Braun. Es ist die Farbe des Genusses wie bei Schokolade oder Kaffee und steht für ein Schönheitsideal wie zarte, sonnengebräunte Haut.

Das sogenannte Pullmanbraun ist typisch für den United Parcel Service (UPS). Die Lieferwagen des Unternehmens, welches im Unterland zurzeit noch in Rümlang stationiert ist, tragen alle diese Farbe. Das Erkennungsmerkmal der amerikanischen Firma kam laut Wikipedia im Jahr 1919 aus zwei Gründen zustande: Zum einen war das dunkle Braun der Pullman-Eisenbahnwagen in den USA gleichbedeutend mit Qualität und Luxus, zum anderen sah man auf den braunen Wagen den Staub der Strassen nicht so deutlich.

Einziger Standort im Kanton Zürich

Nun verlässt UPS den Standort in Rümlang und will in rund einem Jahr ein neues Zentrum an der Schützenmattstrasse in Bülach-Nord eröffnen. Dort soll die Sortierkapazität bei 5500 Paketen pro Stunde liegen. Das sind 50 Prozent mehr als bisher. Mediensprecherin Martina Beranek begründet die Kapazitätssteigerung: «Das explosionsartige Wachstum des Onlinehandels und des grenzüberschreitenden Handels hat zu einer zunehmenden Nachfrage nach UPS-Services geführt.» Detaillierte Statistiken zum Paketvolumen wolle man jedoch nicht veröffentlichen. «Um unseren Kunden weiterhin jene Dienstleistungen zu bieten, die sie benötigen, sieht UPS mehrjährige Investitionen in seine europäische Infrastruktur und in seine Services in der Höhe von zwei Milliarden US-Dollar vor», führt Beranek aus.

Aktuell beschäftigt UPS mehr als 680 Mitarbeitende an sechs Standorten in der Schweiz. Das Zentrum in Bülach wird der einzige UPS-Standort im Kanton Zürich sein. Rund 200 Mitarbeitende werden dort beschäftigt sein. Laut Beranek sind keine Kündigungen vorgesehen: «Die Mitarbeitenden von Rümlang erhalten Beschäftigungsangebote am neuen Standort.» Bülach biete eine ausgezeichnete Anbindung an Autobahnen, liege nahe am Flughafen und nicht weit von der deutschen Grenze. Die Kunden aus Zürich würden daher künftig noch besser an das weltweite Logistiknetzwerk des Unternehmens angebunden sein.

Kürzlich kündigte UPS neue Zentren in Eindhoven in den Niederlanden sowie neue Drehscheiben in Paris an. Infolge dieser und anderer Investitionen können Kunden mit «UPS Standard», dem günstigsten Bodenabfertigungsdienst von UPS, innerhalb zweier Arbeitstage mehr als 80 Prozent der europäischen Bevölkerung erreichen. Dadurch verkürzen sich für Schweizer Unternehmen die Transitzeiten in 13 europäische Länder um mindestens einen Tag.