Über 4 Kilogramm Kokain im Flughafen gefunden

Am vergangenen Donnerstag, 28. November 2019, haben Mitarbeitende der Eidgenössischen Zoll Verwaltung (EZV) Transitgepäck kontrolliert. Dabei fiel ihnen ein Koffer auf, der für Kopenhagen bestimmt war. Röntgenaufnahmen bestätigen den Verdacht: In einem Hohlraum des Koffers sei ein flaches Paket versteckt worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach einem Drogenschnelltest stellte sich heraus, dass es sich bei dem weissen Pulver um rund 4,5 Kilogramm Kokain handelt.

Das Betäubungsmittel sowie der Besitzer des Koffers wurden der Kantonspolizei übergeben. Zudem wurden die dänischen Grenzbehörden über den Fund in Zürich informiert. Dank der guten Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden, konnte am Flughafen Kopenhagen ein weiterer mutmasslicher Drogenschmuggler bei der Einreise festgenommen werden. Er führte ebenfalls einen Koffer mit sich, der mit Drogen gefüllt war. (red)