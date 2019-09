Über 400 neue Wohnungen sind fertig – Zuzügerwelle fordert Bülach heraus

In Bülach beginnt in diesen Wochen eine neue Zeitrechnung. Mit der Fertigstellung der Grossüberbauung «Im Guss» ziehen Hunderte neue Bewohner in die Stadt. Im nördlichen Teil der Bezirkshauptstadt, wo bis kurz nach der Jahrtausendwende die Schwerindustrie dominierte, sind in den vergangenen drei Jahren die Böden von den Altlasten der ehemaligen Giesserei befreit und mit neuen Wohnblöcken überzogen worden. Zwischen der Autobahnzufahrt an der Schaffhauserstrasse, dem Hardwald und dem angrenzenden Einfamilienhausquartier an der Solistrasse sind in einem Dreieck – so gross wie sechs Fussballfelder – urbane Blockrandbauten entstanden.

Mehr Ressourcen benötigt

Für die Stadt Bülach ist die Fertigstellung der über 400 neuen Wohnungen mit neuen Herausforderungen verbunden. Wie Stadtschreiber Christian Mühle­thaler erklärt, hat man sich aber im Vorfeld gut darauf eingestellt. Als Erste werden die Mitarbeiter der städtischen Einwohnerdienste mit der Neuzuzügerwelle konfrontiert werden. Man habe entsprechende Ressourcen bereitgestellt, heisst es dazu. Die Digitalisierung soll dabei ebenfalls mithelfen, die Arbeitslast leichter zu bewältigen.

Vom Wachstum seien alle Abteilungen der Stadt betroffen. Etliche Bereiche der Verwaltung würden daher mehr Ressourcen brauchen, gibt Mühlethaler zu bedenken. Nebst der Stadtpolizei, der Strassenreinigung oder der Kommunikationsabteilung ist insbesondere auch die Schule tangiert. Da stellt man sich auf einen deutlichen Zuwachs in den Klassenzimmern ein.

In zwei Jahren wird der Entwicklungsschub gar noch in einem grösseren Ausmass als jetzt weitergehen. Direkt angrenzend ans Guss-Areal liegt ennet der Schaffhauserstrasse nämlich ein weiteres ehemaliges Industriegebiet – das Glasi-Areal. Dort ist auf einem ebenso grossen Gebiet inzwischen der Baustart für 21 Häuser mit weiteren 560 neuen Wohnungen erfolgt.

Neue Landmarke entsteht

Direkt an der Ecke Schützenmatt-/Schaffhauserstrasse gelegen, wird auf dem Glasi-Areal mit dem 19-stöckigen und 60 Meter hohen «Jade»-Wohnturm eine weitherum sichtbare neue Landmarke in den Bülacher Himmel wachsen. Während drüben im Guss-Quartier alle 73 Eigentumswohnungen der Allreal bereits verkauft sind und nun laufend bezogen werden, sind von den 343 fertig gebauten Mietwohnungen bislang etwas mehr als die Hälfte vergeben. Doch mit dem 1. Oktober naht ein offizieller Umzugstermin, der so oder so für eine Welle von Neuzuzügern sorgen wird. Einige Wohnungen sind bereits besetzt. Ein Augenschein vor Ort gibt Einblick in die neue Lebenswelt im einstigen Arbeitsplatzgebiet Bülachs. Manche Bewohner hatten die neue Bleibe nur virtuell besichtigt und stehen beim Umzug das erste Mal in ihrer neuen Wohnung.