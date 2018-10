Über den Wolken wird die Arbeit digitaler

Reto Schmid, Flight Attendants servieren Speisen und Getränke und sind Anlaufstation für Reklamationen über schreiende Kinder. Jetzt mal im Ernst: Wieso braucht dieser Job eine Digitalisierung?

Reto Schmid: Ob er das braucht oder nicht, darüber kann man lange diskutieren. Sicher ist: Die Digitalisierung ist sehr hilfreich. Sie bietet Chancen, uns die Arbeit zu erleichtern.

Wie vereinfacht die Digitalisierung die Tätigkeit von Flight Attendants konkret?

Seit rund einem Jahr besitzen alle 4500 Mitarbeitenden des Kabinenpersonals ein sogenanntes FlyPad, wie es unsere Maîtres de Cabine schon seit sechs Jahren haben. Das Gerät hat momentan drei Apps, die uns die Arbeit an Bord erleichtern: Die FlyPad-App enthält alle relevanten Informationen, um sich auf einen Flug vorzubereiten: Wohin fliegen wir, welche Spezialmenüs werden serviert, welche Besonderheiten bietet der Flug und die Destination und so weiter. In einer zweiten App können einfach und effizient Flugrapporte erfasst werden. Und drittens gibt es eine Bibliothek, die alle Handbücher und Reglemente beinhaltet. Das ist eine mehrere tausend Seiten umfassende Datenbank. Alleine dank dieser App sparen wir auf unseren Flügen Gewicht ein und verbrauchen zudem weder Papier noch Arbeit für den Druck und die Revisionen unserer Reglemente.

Diese Informationen waren ja auch früher schon vorhanden, aber jetzt kommen sie besser gebündelt daher?

Ja. Früher brauchte man vor dem Flug erst einmal Zugang zu einem Computer. Dort suchte man sich einen ersten Teil der relevanten Informationen zusammen und druckte sich diese aus, las die Blätter durch und trug sie für die Dauer des Einsatzes mit sich herum. Einen weiteren Teil der nötigen Informationen musste man sich zusätzlich aus verschiedenen Reglementen zusammentragen. Zum Beispiel, welcher Serviceablauf und welche Mahlzeiten auf dem Flug vorgesehen sind. Passagierinformationen hatte man früher vor dem Flug als Flight Attendant fast gar nicht, heute sieht man die ganze Passagierliste und weiss von jedem Fluggast, ob er ein Vielflieger ist, auf welchem Platz er sitzt, mit wem er reist und ob er vielleicht bestimmte Präferenzen hat. Auch Rapporte zu schreiben ist einfacher geworden: Die Mitarbeitenden müssen dafür nicht mehr an den Computer, sondern können den Rapport beispielsweise während des Aufenthalts an der Zieldestination bequem auf dem Tablet erfassen.

Ist man damit mit der Digitalisierung bei der Swiss schon am Ziel angelangt?

Nein, in Zukunft wollen wir in der Kabine noch weiter gehen. Wir möchten eine App entwickeln, mit welcher wir besser mit unseren Mitarbeitenden kommunizieren können. Kommunikation mit fliegendem Personal ist nämlich äusserst herausfordernd: Unsere Mitarbeitenden sind fast nie hier. Sie sind entweder auf dem Flugzeug, im Ausland oder Zuhause. Hier bietet die Digitalisierung Möglichkeiten für eine schnellere und interaktive Zwei-Weg-Kommunikation. Ein Meilenstein wird für uns in Zukunft aber vor allem dann erreicht sein, wenn wir WLAN auf der ganzen Flotte haben. Das bedeutet, wir wären immer online. So könnten wir etwa unseren Kunden bereits in der Luft helfen, wenn sie wegen Verspätung unter Umständen ihren Anschluss verpassen. Oder Passagiere könnten online kurz vor oder auch während des Fluges eine Bestellung aufgeben. WLAN ist deshalb für uns nicht nur in Hinblick auf unsere Kunden interessant, sondern auch für unsere Arbeitsabläufe.

Was bringt mir das alles als Passagier?

Passagiere profitieren natürlich grundsätzlich davon, wenn unser Personal möglichst gut und umfassend vorbereitet auf den Flug kommt. In Zukunft wird uns die Digitalisierung zudem mehr individualisierten Kundenservice ermöglichen. Dank der Digitalisierung können Passagiere in Zukunft bereits vor dem Flug sagen, ob und was sie essen wollen. Und sie können eventuell auch noch mehr individuelle Wünsche äussern.

Wenn man sich so stark auf das Internet und die Digitalisierung verlässt, bringt das aber auch Probleme mit sich. Was, wenn der Server während der Flugvorbereitung streikt und das Personal die Apps nicht nutzen kann?

Digitalisierung hat wie fast alles im Leben Vor- und Nachteile. Ich bin überzeugt, dass die Chancen bei weitem überwiegen, aber ja, es gibt auch mögliche Probleme. Wir machen uns dadurch auch von Systemen abhängig und es stellt sich die Frage: Was passiert, wenn diese Systeme nicht funktionieren? Diese Frage ist nicht neu, denn IT-Syteme betreiben wir schon seit langem. Bei uns ist es so: Alles, was für den Flugbetrieb relevant ist, ist mit einem Backup-System ausgestattet oder es gibt einen Plan B. Dann gehen wir halt zum Beispiel wieder mit Papier an Bord.

Neue Entwicklungen können auch Angst machen. Sind alle ihre Mitarbeiter von der Digitalisierung begeistert?

Beim Kabinenpersonal gibt es bei Swiss Mitarbeitende zwischen 18 und über 60 Jahre. Logischerweise sind das nicht alles Digital Natives, und wir haben auch Leute mit Respekt vor den neuen Gadgets und Apps. Entsprechend bieten wir Unterstützung an. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass die Generationen sich untereinander unterstützen. Die Älteren mit ihrer Lebens- und Flugerfahrung, die Jüngeren mit Tipps und Tricks im Umgang mit dem FlyPad.

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Auf den FlyPads sind Unmengen an sensiblen Daten gespeichert.

Tatsächlich ist der Datenschutz ein sensibles Thema. Daten zu Passagieren sind etwa erst am Tag des Fluges für unsere Mitarbeiter einsehbar, sie schon vorher auf dem Gerät zugänglich zu machen, ist nicht erlaubt. Denn diese Informationen sind hochsensibel, zum Beispiel lassen sich aus dem Essenswunsch Rückschlüsse auf die Religionszugehörigkeit ziehen. Aber auch generell: Wer wann mit wem fliegt, das geht ausser den Passagier und uns eigentlich niemanden etwas an. Entsprechend schulen wir unsere Mitarbeiter auch. Und natürlich sind alle unsere Geräte und auch gewisse Apps passwortgeschützt.

(Zürcher Unterländer)