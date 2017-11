Über viele Gräben ans Fernwärme-Netz

Das Vorspiel hatte wesentlich länger gedauert als der Akt an sich – und doch ging die Sache übers Ganze gesehen bis zum Abschluss erstaunlich schnell vonstatten: Ab 2015 begann die im Industriequartier ansässige Biomassekraftwerk Otelfingen AG (BKO) mit dem Projekt einer zweiten Fernwärme-Leitung ins Dorf (FW-Dorf) zu liebäugeln; eine erste ins Industriequartier betreibt sie erfolgreich bereits seit 2011 (FW-Industrie).

Gemeinde und Primarschulpflege Otelfingen sowie die Sekundarschulpflege Unteres Furttal (SekUF), damals akut in Nöten mit ihren in die Jahre gekommenen Heizsystemen ihrer Schulanlagen, wurden bald warm für das Projekt und begannen mit der BKO zu flirten. Was dann folgte, kurz gerafft: Nach knapp zweieinhalb Jahren Vorspiels – sich annähern, abschätzen, abklären, kalkulieren, sich einlassen, abstimmen, verhandeln, entscheiden, zusagen, projektieren, ausschreiben, beauftragen – erfolgte am 27. März dieses Jahres der Spatenstich zum Akt der Realisierung.

Und lediglich sechs Monate später war der Bau von FW-Dorf ab- und die gesamte Schulanlage Ellenberg angeschlossen. Seit dem 1. Oktober werden nun sämtliche Primar- und Sekundarschulhäuser, Hallenbad und die neue Doppelturnhalle mit erneuerbarer, CO2-freier und vergleichsweise günstiger Energie versorgt.

Eine Erfolgsgeschichte

«Es ist ein wirklich schöner Tag», sagte Thomas Lüthy, Betriebsleiter der BKO, anlässlich der kleinen Feier zur Inbetriebsetzung der zweiten Fernwärme-Leitung. Ein Dutzend Repräsentanten der Vertragspartner hatten sich im 25 Grad warmen Empfangsraum des Kraftwerks eingefunden, um auf eine doch grosse Leistung sowohl für das Dorf – angeschlossene Oberstufenschulgemeinden eingeschlossen – als auch für die Netzbetreiber zurückzuschauen und anzustossen.

«Nach einigen anfänglichen Hindernissen eine Erfolgsgeschichte.» Lüthy als Hausherr hielt einen kurzen Rückblick auf 15 Jahre Kraftwerk in Otelfingen. Vor 10 Jahren war es unter Engagement der Bernischen Kraftwerke (BKW) übernommen worden und seither von der dabei gegründeten BKO geführt. Das ursprünglich stromproduzierende Kraftwerk stellte sich als ungenügend geplant und mangelhaft realisiert heraus, wurde nach der Übernahme 2007 bis 2011 von der BKO für 25 Millionen Franken saniert und zum Biomassekraftwerk mit Fernwärme-Produktion ausgebaut.

«Wir haben viele Gräben gesehen diesen Sommer.» Projektleiter Raphael Kislig schilderte die Etappen der Projektierungsphase ab Oktober 2016 bis zum Baustart ab April 2017 und dem Projektabschluss per Oktober. Die knappe Zeit sei ein bestimmender Faktor gewesen.

Lösung für 35 Jahre

Die von den Behörden zügig abgewickelten Verfahren, das Verständnis der Bevölkerung und die praktisch pannenfreie Ausführung der Bauarbeiten und Leitungsverlegung (siehe Kasten) hätten die termingerechte Realisierung erst ermöglicht. Und sämtliche Gräben seien wieder geschlossen.

«Werden die denn fertig?» Keine andere Frage habe er dieses Jahr öfter gehört, sagte Gemeinderat Thomas Gross. Der Bau- und Bildungsvorstand berichtete von der Evaluation der jetzigen Lösung für die Heizungsprobleme der Schulen und von Unsicherheiten, bis man zum Grundsatzentscheid pro BKO gekommen sei. «Der Zeitaufwand hat sich gelohnt: Wir sind fertig geworden, rechtzeitig, und das mit einer Lösung für die nächsten 35 Jahre, mit der sich der CO2-Ausstoss senken lässt – man kann etwas bewegen.» (Zürcher Unterländer)