Über vier Tonnen Drogen sichergestellt

Die Kantonspolizei Zürich hat in einem Schreiben über die Drogenfunde des vergangenen Jahres im Flughafen Zürich bilanziert. Bei 65 Aufgriffen seien demnach insgesamt 83 Kilogramm Kokain, 9,5 Kilo Heroin, 32 Kilo Haschisch, zirka vier Tonnen Khat sowie 625 Hanfsamen und 500 Gramm Metamphetamin sichergestellt worden.

Hier wurde Haschisch beschlagnahmt(Bild: Kapo Zürich)

Die Drogen wurden entweder im Reisegepäck eingebaut, lose darin mitgeführt, im Körper transportiert oder am Körper versteckt. Teilweise wurden Drogen aber auch in Textilien eingearbeitet, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Teil der Drogen wurden bei Kontrollen im Postverkehr aufgefunden. Eingeführt wurden die Drogen aus Brasilien und Israel, aber auch aus Indien, den Niederlanden, Spanien und Südafrika.

Bei der verhafteten Personen handelt es sich um 26 Männer und 22 Frauen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren. Sie stammen aus Brasilien, Israel, Albanien, Holland, Polen, Spanien, Ukraine, Dominikanische Republik, USA, Lettland und Paraguay.