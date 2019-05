Umfrage beim Stimmvolk entscheidet über Tempo 30

Die Angst vor Verkehrsunfällen hat einige Hüttikerinnen und Hüttiker zu einer Initiative für flächendeckend Tempo 30 bewogen. Der Gemeinderat erklärte die Initiative «Tempo 30 in Hüttikon» zwar als ungültig, weil die Kompetenz für die Einführung einer solchen Langsamfahrzone beim Gemeinderat selber liegt. Die Behörde hat dennoch ein Verkehrsgutachten erstellen lassen. Am Dienstagabend haben Ingenieure vom Büro Gossweiler die Resultate vor rund die 70 Anwesenden vorgestellt.

Die Standpunkte der Befürworter und Gegner liegen weit auseinander. «Die einen haben das Gefühl, sie können ihre Kinder schon als fünfjährige alleine zur Schule schicken und fordern darum absolute Sicherheit auf den Strassen – die anderen sind gegen jegliche Schikanen auf der Fahrbahn», sagt Hüttikons Gemeindepräsident Markus Imhof. «Die Diskussion war sehr emotional, ich musste mehrmals einschreiten», sagt er rückblickend.

Die Befürworter von Tempo 30 seien vor allem verängstigte Eltern mit Kindern im Vorschulalter. Die Gegner Bauern mit Landwirtschaftsbetrieben am Hang. Für diese seien die geplanten Trapeze auf der Strasse ein riesiges Problem. «Die Bauern und die Leute vom Forst fühlen sich behindert, denn sie kommen mit ihren Mähdreschern und den grossen Forstmaschinen nicht mehr durch.»

17 Prozent Gefälle

Die Situation in Hüttikon sei topografisch komplex, führt der Gemeindepräsident weiter aus. Massnahmen zur Temporeduktion fordern die Befürworter vor allem an der Oetwilerstrasse, der Verbindung zwischen dem Furttal und Oetwil im Limmattal. Es ist eine schmale Gemeindestrasse, die steil hinauf über den Hüttikerberg führt, wo mehrere Landwirtschaftsbetriebe liegen. Baut man in diese Strasse Hindernisse ein, können sich zwei Fahrzeuge nicht mehr kreuzen. Imhof erklärt: «Muss ein Bauer mit einem mehrere Tonnen schweren Gefährt bei einem Gefälle von 17 Prozent anhalten, so hat er riesige Probleme beim wieder Anfahren.» Auch im Winter könnten die Schikanen auf der steilen Strasse zum Problem führen.

Weniger schwere Unfälle

Im Gutachten halten die Ingenieure fest: «Die tiefere Geschwindigkeit und die dadurch verbesserte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer reduziert die Unfallhäufigkeit und Unfallschwere.» Insbesondere auf der Oetwilerstrasse seien diesbezüglich Verbesserungen zu erwarten. Die Ingenieure haben in einem Massnahmenkatalog 40 Tafeln, Markierungen, und Poller für die Signalisation der Temporeduktion aufgelistet. Dazu zählen nebst den Tempo-30-Tafeln und den Markierungen am Boden auch Elemente auf der Fahrbahn zur Strassenverengung und Bodenmarkierungen zum Rechtsvortritt.

Für den langjährigen Gemeindepräsidenten ist die Forderung einer flächendeckenden Einführung von Tempo 30 nicht neu. Immer wieder sähen Eltern von kleinen Kindern die Oetwilerstrasse als Gefahr auf dem Schulweg. Einige forderten einen zusätzlichen Fussgängerstreifen über die steile Verbindungstrasse zwischen dem Furttal und Limmattal, den habe die Kantonspolizei aber nicht bewilligt.

Imhof sieht generell keinen Handlungsbedarf für die Einführung von Tempo 30, weil der Transitverkehr gar nicht in die Quartiere komme. «Da müssen sich die Leute an der eigenen Nase nehmen und langsamer fahren.»

Stimmvolk entscheidet

Entscheiden, ob flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden soll oder nicht, wird nun doch das Hüttiker Stimmvolk. Der Gemeinderat will voraussichtlich noch vor den Sommerferien eine Umfrage unter den Stimmberechtigten durchführen. «Sagt die Mehrheit Ja zu Tempo 30, so werden wir die Einführung beantragen. Sagt die Mehrheit Nein, so ist das Thema erledigt», erklärt Imhof.

(Zürcher Unterländer)