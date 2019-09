Umstrittener Glockenturm könnte nun doch das Jubiläum einläuten

Als die Kirche St. Michael in Dietlikon vor 49 Jahren erbaut wurde, liess man den Turm weg, obwohl er in der Baueingabe vorgesehen war. Die Mehrheit der Kirchgänger empfindet den Bau heute als unvollständig. An der Kirchgemeindeversammlung vom Mai 2018 bewilligten sie deshalb einen Kredit von insgesamt gut 900000 Franken für einen eigenen Glockenturm.

Das geplante Wahrzeichen, welches 18 Meter hoch werden soll, sorgte in der Folge für einige Diskussionen. Vor allem die Anwohner wehrten sich gegen das Projekt. Grund dafür war der Lärm, welcher durch das Glockengeläut entstehen würde. Im vergangenen Jahr lehnte das kantonale Baurekursgericht zwei entsprechende Rekurse grösstenteils ab. In einigen Punkten hat das Gericht den Rekurrenten jedoch recht gegeben. So hätten die Glocken weniger häufig und laut erklingen dürfen, als es die Pfarrei St. Michael beabsichtigte. Zudem wurde eine moderne Glockentechnik vorgeschrieben.

Glockengeläut für Gottesdienste gutgeheissen

Dies veranlasste die katholische Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen, Beschwerde gegen das Urteil des Baurekursgerichts einzureichen. Mit Erfolg. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich bestätigte in seinem Urteil vom 29. August, dass das Glockengeläut für Gottesdienste an den Wochenenden zulässig ist. «Erfreulich ist, dass der Spielraum zur Verschiebung der Gottesdienstzeiten bei der Kirchgemeinde belassen wurde und bei Änderungen des Beginns von Gottesdiensten kein neues Baugesuch eingereicht werden muss», erklärt Kirchenpflege-Präsident Hanspeter Kündig. Der Kirchgemeinde steht es damit frei, welche Gottesdienste sie am Sonntag während 5, 10 oder 15 Minuten einläuten möchte. Das samstägliche Ein- und das sonntägliche Ausläuten des Wochenendes bleibt hingegen der reformierten Kirche vorbehalten.

Die Kirchenpflege wird das Urteil laut Hanspeter Kündig nicht ans Bundesgericht weiterziehen. Eine entsprechende Beschwerde könnte innert 30 Tagen ab Zustellung des Entscheides eingereicht werden. «Die Frist läuft noch etwa drei Wochen», sagt der Kirchenpflege-Präsident. Eine der Rekurrentinnen wollte auf Anfrage nicht sagen, ob sie das Urteil weiterzieht.

Gibt es keine Beschwerde, kann nach Rechtskraft des Entscheides mit dem Bau des Kirchturms begonnen werden. Somit könnte auch der Zeitplan noch eingehalten werden. Die Glocken sollen am 12. und 13. September 2020 erstmals erklingen.