Unbelehrbarem Betrüger droht nun Landesverweis

Das Angebot auf der Website Bülach-mieten.ch war verlockend: Es versprach die Miete eines neuen Kastenwagens zum Preis von 99 Franken pro Tag. Rund 100 gutgläubige Kundinnen und Kunden wurden von Ende November 2015 bis Anfang Mai 2016 angelockt – und böse abgezockt. Nächsten Mittwoch muss sich der betrügerische Unternehmer vor dem Bülacher Bezirksgericht dafür verantworten, genauso wie für zahlreiche weitere Vergehen.

Der legendäre Auftritt mit Sturmmaske

Die Masche des ursprünglich aus Deutschland stammenden 38-jährigen R. S. war dreist. Bei Vertragsabschluss bestätigte er seiner Kundschaft die Lockvogelpreise explizit. Doch bereits bei der Übergabe des Autos gab es die erste böse Überraschung. Der Fuhrpark von R. S. bestand aus zehn durchwegs stark abgenutzten, bis zu 15-jährigen Transportern. Ausserdem verlangte er teils absurde Zuschläge, unter anderem für die Miete am Wochenende, für die Nachtbenützung oder für Auslandfahrten. Wurde der Zeitpunkt der Fahrzeugrückgabe um mehr als 15 Minuten überschritten, waren weitere 250 Franken fällig. So konnten aus den versprochenen 99 schon einmal über 2000 Franken für eine Tagesmiete werden.

In ihrer Not wandten sich damals einige der Geschädigten an die Fernsehsendung «Kassensturz». Ein Reporter wagte sich nach Bülach-Süd, um den deutschen Geschäftsmann mit den Vorwürfen seiner Kundschaft zu konfrontieren. Seine Reaktion machte R. S. landesweit bekannt: Mit einer Sturmhaube über dem Kopf und dem Handy in der Hand drohte er dem Reporter mit der Festnahme «im Namen des Volkes». Verhaftet wurde schliesslich der Deutsche selber. 126 Tage sass er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren, unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs und Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb.

Mit falschem Honig aufgeflogen

Es war nicht das erste Mal, dass der Unternehmer arglistig betrogen hatte. 2013 versuchte, er einem deutschen Discounter 5,7 Tonnen ausländischen Honig als teureres Schweizer Produkt zu verkaufen. Der Betrug flog auf. R. S. wurde vom Bezirksgericht Bülach zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Monaten verurteilt. Das Zürcher Obergericht wandelte diese 2017 in einer Geldstrafe um – unter Festsetzung einer Probezeit von vier Jahren.

Während dieser Probezeit zog R. S. nicht nur die Autovermietung auf. Die Anklageschrift listet zahlreiche weitere Delikte auf, begangen in den Jahren 2018 und 2019. So kaufte er reihenweise Occasionsautos, um diese anschliessend überteuert weiterzuverkaufen.

Den Käufern gaukelte er vor, es handle sich um Autos neuerer Jahrgänge oder um Topmodelle. Dafür ist er nun wegen gewerbsmässigen Betrugs angeklagt. Ausserdem wird R. S. vorgeworfen, aus Rache in Wasterkingen 22 Bienenvölker vernichtet haben. Für all das fordert der Staatsanwalt eine unbedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten, eine Geldstrafe von 1800 Franken und eine Landesverweisung von zehn Jahren.

R. S. ist mit diesem Strafmass einverstanden, weshalb ein abgekürztes Verfahren möglich ist. Ein solches kommt zustande, wenn die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe weniger als fünf Jahre Gefängnis beträgt und sich die beschuldigte Person in wesentlichen Punkten übereinstimmend mit der Staatsanwaltschaft zeigt. Die 2017 vom Zürcher Obergericht bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 6500 Franken für den Honigbetrug müsste er bezahlen.

Damals hatte der werdende Vater angegeben, er wolle in Zukunft seine Ruhe haben und sich um seine Frau und sein Kind kümmern.