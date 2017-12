Und plötzlich ist die Haltestelle weg

Eigentlich wollte Thomas Münzel am Montag wie gewohnt an der Haltestelle Erachfeld an der Feldstrasse ins Postauto steigen, um von dort aus zur Arbeit zu gelangen. «Doch da war keine Haltestellentafel mehr», sagt er. Erst habe er gedacht, diese sei vielleicht defekt und habe deshalb entfernt werden müssen. Doch ein Blick auf die gegenüberliegende Strassenseite zeigte: Auch dort fehlte die Tafel.

In diesem Moment sah Münzel auch schon den Bus in Richtung Bahnhof heranfahren. Er entschloss sich zu einem Sprint in Richtung Haltestelle Tiefengasse, wo er in letzter Sekunde zusteigen konnte. «Ich finde es eigenartig, dass die Haltestellen in einer Nacht- und Nebelaktion einfach so aufgehoben werden», sagt Münzel.

«Alles schiefgelaufen»

Noch am gleichen Tag kontaktierte er das Unternehmen Postauto AG, welches die Linie 504 betreibt. «Dort beschied man mir, dass in Sachen Kommunikation so ziemlich alles schiefgelaufen sei, was schieflaufen kann.» Normalerweise würden die Anwohner mit einem Schreiben informiert, und auch an der Haltestelle werde ein entsprechender Aushang angebracht.

«Es sind in diesem Fall tatsächlich Fehler passiert», bestätigt Valérie Gerl, Mediensprecherin der Postauto AG. Nicht nur die Information der Anwohner und der Aushang an der Haltestelle seien vergessen gegangen, beim Versand an die Gemeinden sei zudem fälschlicherweise der alte Netzplan abgedruckt worden. Darin aufgeführt waren auch die nun aufgehobenen Haltestellen. «Wir möchten die Fahrgäste dafür um Entschuldigung bitten», sagt Gerl.

Gemeinsam mit der Stadt

Die Aufhebung der Haltestellen sei auf Initiative und mit dem Einverständnis der Stadt Bülach erfolgt. Gemeinsam mit einem Ingenieurbüro habe man überprüft, ob die Haltestellenabfolge an der Feldstrasse angesichts der schnellen Entwicklung im Quartier ideal sei.

Als Folge dieser Überprüfung wurden auf den Fahrplanwechsel hin einzelne Haltestellen verschoben beziehungsweise zusammengelegt. Konkret wurden die Haltestellen Feld-/Grenzstrasse und Erachfeld aufgehoben. Die Haltestelle Engelwis heisst neu Kaffeestrasse, und die Haltestelle Einkaufszentrum Süd liegt nun unmittelbar beim Einkaufszentrum.

«Insgesamt ergibt sich dadurch für die Kunden eine bessere Situation, auch wenn sich die Fusswege für einzelne Fahrgäste verlängert haben», beurteilt Gerl die neue Anordnung der Haltestellen.

Entschuldigung ab Band

Anwohner Thomas Münzel findet die grössere Distanz zwischen den Haltestellen vor allem für ältere Menschen nicht ideal: «Speziell jetzt, wo die Trottoirs vereist sein können.» Er hätte es geschätzt, wenn man rechtzeitig über die Veränderungen informiert worden wäre. «So gab es keine Möglichkeit, sich gegen die Aufhebung der Haltestellen zur Wehr zu setzen, auch wenn das vermutlich nicht viel geändert hätte.»

Bei der Postauto AG hat es gemäss Mediensprecherin Gerl erst wenige Reaktionen auf die neue Anordnung der Haltestellen gegeben. Und doch: Das Unternehmen hat bereits reagiert. Seit gestern informiert in den Fahrzeugen der Linie 504 eine Stimme ab Band über die Veränderungen und entschuldigt sich bei den betroffenen Fahrgästen für die Umtriebe. (Zürcher Unterländer)