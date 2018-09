Und zum Dessert gibts einen Bienenstich

Das Insektensterben geht unvermindert weiter. Gemäss deutschen Studien hat das Insektenvorkommen in den vergangenen 30 Jahren um mehr als die Hälfte abgenommen. Dies wirkt sich auch negativ auf die Pflanzen- und Vogelwelt aus. Die Biodiversität nimmt stetig ab.Ein Gegentrend in bezug auf immerhin eine Insektenart ist hingegen seit einigen Jahren im Zürcher Unterland feststellbar. Die Bestände an Honigbienen gedeihen prächtig. Dies vor allem deshalb, weil sich das Imkern nach wie vor einer grossen Beliebtheit erfreut – ausgelöst durch den Film «More than honey» und verstärkt durch das Ausbildungsangebot des Imkervereins Bezirk Dielsdorf (IVBD).

«Grosse Verantwortung»

Der Vereinsvorstand ist sehr zufrieden mit dem Interesse an der Bienenhaltung. Soeben konnten 17 Neuimkerinnen und -imker ihre Ausbildung mit dem Diplom abschliessen. Seit Januar 2017 lernten sie «die gute imkerliche Praxis», wie es Vereinspräsident Urs Haberstroh anlässlich der Diplomübergabe in Riedt sagte. «Die Gesundheit der Bienen steht dabei immer im Vordergrund», betonte der Niederweninger. Und dafür würden die Imkerinnen und Imker eine grosse Verantwortung tragen.

An 18 Halbtagen lernten die Teilnehmer von Kursleiter Angelo Cia und seinem Helferteam Lisa Gassmann, Caroline Schütz und Theo Schwarz alles Grundsätzliche über die Bienenhaltung: seis über die Haltungsarten in Magazinen oder Bienenhäuschen, seis über die Bekämpfung von Bienenschädlingen oder seis über die Gewinnung und Verarbeitung von Honig.

In der Ausbildung waren die Lernenden in Gruppen für jeweils zwei Völker auf dem Bienenlehrstand zuständig. «Neu war auch, dass wir im Garten neben dem Bienenhaus fünf Magazine eingerichtet haben», sagte Angelo Cia.

«Dynamische Gruppe»

Zusätzlich zu den ordentlichen Kurstagen trafen sich die Absolventen fakultativ auch etwa 20 Mal zu Arbeitseinsätzen auf dem Ausbildungsbienenstand in Riedt-Neerach. «Eine derart dynamische Gruppe habe ich noch nie gehabt», sagte der Oberglatter Siegelimker Cia. «Auch habe ich es in meinen Kursen bisher noch nie erlebt, dass sich mit einer einzigen Ausnahme alle schon während der Ausbildung Bienen angeschafft haben.»

Einer davon ist Patrik Schlatter. Der Jungimker pflegt in Sünikon zwei Bienenvölker in Magazinen. «Ich möchte noch ein drittes Volk, denn das Risiko besteht, dass man durch Winterverluste schnell einmal ohne Bienen da steht.» Winterverluste waren denn auch dieses Jahr ein Thema, zumal nach dem warmen Januar eine Kälteperiode im Februar zum Absterben zahlreicher Völker geführt hat. Eine Erhebung des Dielsdorfer Imkervereins hat eine hohe Verlustquote von 28 Prozent ergeben.

«Schade, dass es vorbei ist»

Das Ehepaar Marian und Roger Laube hegt und pflegt zurzeit neun Bienenvölker, die in Magazinbeuten auf ihrem Dach in Regensdorf einlogiert sind. Sie haben den Imkerkurs gemeinsam absolviert und sind begeistert: «Der Kurs war einfach lässig», schwärmt Marian Laube, «ich finde es richtig schade, dass er jetzt zu Ende ist».

Auch wenn der Kurs nun vorbei sei, sagte Kursleiter Cia, stünden er und seine Assistentinnen künftig jederzeit zur Verfügung, falls die Neuimker Hilfe bräuchten. «Das Imkern ist aber auch eine Bauchsache», erklärte der Oberglatter, «man muss oft einfach ausprobieren und manchmal aus den Fehlern lernen.»

Diplomfeier in der Idylle

Am vergangenen Samstag übergab der Kursleiter den Neuimkerinnen und -imkern ihre Diplome. Alle 17 haben mit Erfolg abgeschlossen. Die Feier fand am Kursort in der idyllischen Anlage mit ihren Bienen, Schafen und Forellen in den Teichen in Riedt-Neerach statt. Abgeschlossen wurde das Fest mit einem opulenten Mahl und dem zum Anlass passenden Dessert: einem Bienenstich, wie die süsse Kalorienbombe genannt wird.

(Zürcher Unterländer)