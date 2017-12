Unerwartet starker Wintereinbruch

Nach einer ruhigen und kalten Winternacht wurde die Schweiz am Sonntag von Westen her von einer markanten Warmfront erfasst. Wie Meteonews mitteilt, gehört diese zu Sturmtief Xanthos, das über die Britischen Inseln hinweg zur Nordsee verlagert.

Nachdem es schon seit Freitagabend immer mal wieder geschneit hatte, setzen am Sonntag im Verlauf des Morgens im ganzen Kantonsgebiet weitere zum teile hefige Schneefälle ein.

Der frische Schnee und glatte Strassen brachten schweizweit manche Fahrerin und manchen Fahrer in Bedrängnis. Allein im Kanton St. Gallen gab es seit Beginn des Schneefalls 40 Unfälle. In Benken schlitterte ein 20-Jähriger mit seinem Auto beinahe in den Nebenkanal der Linth.

Auch die Bahn hat mit dem winterlichen Wetter zu kämpfen. Vielerorts führen technische Störungen zu vorübergehenden Unterbrüchen. Im Berner Jura konnten die Züge am Sonntagmorgen zwischen Tramelan BE und Le Noirmont JU aus einem anderen Grund nicht fahren: «Starker Schneefall» hiess es in einer Bahnverkehrsinformation.

Weitere Updates folgen... (ani/Meteonews/SDA)