Unerwarteter Millionensegen beeinflusst Opfiker Rechnung

Wer ein Grundstück kauft und anschliessend mit Gewinn wieder verkauft, muss einen Teil dieses Gewinns an die Gemeinde abgeben. Sinnigerweise nennt man diesen Betrag dann Grundstückgewinnsteuer.In Opfikon hat diese im vergangenen Jahr dazu beigetragen, dass die Jahresrechnung deutlich positiver ausfiel als erwartet. Die Stadt hat im Vergleich zum Budget 10,4 Millionen Franken mehr Grundstückgewinnsteuern eingenommen.

«Es ist generell immer sehr schwierig, die Einnahmen in diesem Bereich zu budgetieren», erklärt der Opfiker Finanzvorstand Valentin Perego (FDP). So habe schon ein einzelner Fall rund 5 Millionen Franken in die Kasse gespült. «Wirklich wissen, wie viele Grundstücke verkauft werden, kann man im Voraus kaum. Im Budget wird daher meist ein Mittelwert der letzten Jahre angenommen.»

Insgesamt schliesst die Jahresrechnung von Opfikon mit einem Aufwand von 148,3 Millionen Franken und einem Ertrag von 163,7 Millionen Franken. Das entspricht einem Plus von 15,4 Millionen Franken. Budgetiert hatte man ein Minus von 0,7 Millionen Franken.

Zu knappes Schulbudget

Neben dem Bereich der Grundstückgewinnsteuer gab es aber auch höhere Erträge bei der Quellensteuer (+5,3 Millionen Franken). Bei den Steuereinnahmen ist Perego mit dem tatsächlichen Ergebnis im Vergleich zum Budget zufrieden. «Wir hatten Steuererträge von 90,4 Millionen Franken, budgetiert waren 88 Millionen Franken. Ein Unterschied von 2 Millionen Franken zwischen Voranschlag und Rechnung bei den Steuern ist für Opfikon ein guter Wert.» Perego bezieht sich dabei darauf, dass etwa 50 Prozent der Opfiker Steuern von juristischen Personen stammt. Da deren Steuern von ihrem Geschäftsgang abhängig sind, sind Prognosen schwieriger als bei natürlichen Personen.

Mehr Ausgaben als vorgesehen hatte Opfikon bei der Schule. Im Vergleich zum Voranschlag musste die Stadt hier 1,4 Millionen Franken mehr aufwenden. «Da haben wir wahrscheinlich zu knapp budgetiert», räumt Perego hier ein. Das komme auch daher, dass man auch bei früheren Voranschlägen zu knapp gerechnet habe. «2016 hatten wir für die Schule 33,7 Millionen Franken benötigt und 30,6 Millionen Franken budgetiert», sagt der Finanzvorstand. Entsprechend sei es wenig überraschend, dass die Ausgaben in einem späteren Jahr dann mit wenigen zusätzlichen Faktoren schnell über den Voranschlagklettern.

«Grundsätzlich spüren wir bei der Schule einfach das Wachstum», sagt Perego. «Dieses ist zwar planbar, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Als wir das Budget gemacht haben, wussten wir zum Beispiel noch nicht, wie viele und wie grosse Klassen wir haben werden.» Da auch die Zahl der Vollzeitstellen für Lehrer vom Volksschulamt von der Schüleranzahl abhängt, 80 Prozent dieser Löhne aber von der Gemeinde bezahlt werden müssen, könne hier deshalb schon bei wenigen zusätzlichen Lehrpersonen schnell mehr Geld nötig werden.

Bei den Nettoinvestitionen hat die Gemeinde 11,3 Millionen Franken weniger ausgegeben als geplant. «Ein grosses Projekt nicht umgesetzt haben wir allerdings nicht», erläutert der Finanzvorstand. Ein Grossteil des Betrags betreffe die Arbeiten an der Schulanlage Halden. «Wir erwarteten hier Rechnungen in der Höhe von 12 Millionen Franken. Tatsächlich mussten wir beim heutigen Stand der Arbeiten im letzten Jahr aber erst 7 Millionen Franken zahlen.» (Zürcher Unterländer)