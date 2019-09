Unerwünschte Besucher auf Hofläden

Bis vor etwa einem Jahr stellte Familie Meier vom Hof Breitenstein in Rümlang ihren Verkaufswagen direkt am Radweg zwischen Rümlang und Regensdorf hin. Dies, damit sich Velofahrer, Fussgänger oder Automobilisten auf dem Weg mit Brennholz, Kartoffeln, Äpfeln, Nüssen, Süssmost und weiteren Produkten eindecken können. «Der Wagen ist regelmässig abgeräumt worden, ohne dass jemand für die Ware bezahlt hätte», erklärt Willi Meier.

Mehr als einmal seien sie einem Dieb, der seinen ganzen Kofferraum mit Waren gefüllt habe, mit dem Auto hinterher gefahren. Bei manchen hätten sie die Autonummer notiert und am Tag darauf angerufen. Zahlreiche Diebe hätten sie bei der Polizei angezeigt. Weil der Verkaufswagen immer mehr zum Verlustgeschäft wurde, entschied sich Familie Meier vor rund einem Jahr, den mobilen Verkaufsstand aufzulösen. Die Kunden können nur noch im bedienten Hofladen einkaufen. Doch auch hier ist bereits einmal in einem unbeobachteten Moment die Kasse geplündert worden.

Einkaufen mit Vertrauensvorschuss

Auch die Jucker Farm AG, die im Kanton Zürich mehrere Hofläden betreibt, hat unlängst Massnahmen gegen Ladendiebstähle ergriffen. «Auf dem Land herrscht keine heile Welt», erklärt Mitinhaber Martin Jucker. Rund zwei Prozent des Umsatzes im Detailhandel gehen wegen Diebstählen flöten, lautet ein Erfahrungswert. Noch gibt es im Spargelhof in Rafz keine Kameras, doch das Verkaufspersonal ist kürzlich von Sicherheitsfachleuten geschult worden, wie es potenzielle Diebe und Diebinnen ansprechen kann.

«Wenn jemand unser Vertrauen missbraucht, darf er nicht damit rechnen, dass wir ein Auge zudrücken.»Martin Jucker

«Das Verhalten unserer Mitarbeitenden ist entscheidend», ist Martin Jucker überzeugt. Eine intelligent formulierte Kontaktaufnahme könne möglicherweise einen Diebstahl verhindern oder aufklären. Um nicht die 99 Prozent der ehrlichen Kundinnen und Kunden zu bestrafen, möchte man am Ladenkonzept der Juckerhöfe nicht grundsätzlich etwas verändern und auf Schleusen oder Kontrollen verzichten. Doch gerade weil ihr Konzept auf einem grossen Vertrauensvorschuss in die Kundschaft basiert, werden Diebstähle konsequent angezeigt. «Wenn jemand unser Vertrauen missbraucht, darf er nicht damit rechnen, dass wir ein Auge zudrücken», stellt Martin Jucker klar.

Eine Umfrage bei mehreren Landwirten in der Region zeigt, dass schon zahlreiche Anbieter ihre Verkaufsräume mit Kameras überwachen lassen, so zum Beispiel der Hofladen Müller in Steinmaur.

Sogar schon Bäume leergepflückt

Läden mit einer nicht bedienten Kasse sind selten geworden. Fast überall ist mittlerweile Personal stationiert. Immer mehr Bauern setzen Verkaufsautomaten ein.

Mancherorts beginnt der Diebstahl auch schon bevor das Produkt überhaupt im Regal steht: Susan Brunner vom Äntschberghof im Klotener Weiler Gerlisberg erwischt immer wieder Leute, die sich in einer Selbstverständlichkeit an ihren Obst- und Nussbäumen bedienen. «Viele Leute denken, man könne bei uns einfach so pflücken», so Susan Brunner. Spricht sie die Diebe auf ihr Tun an, reagieren diese teilweise mit Unverständnis.

Wegen eines einzelnen von einem Baum gepflückten Apfels würde sie ja noch nichts sagen, erklärt Brunner. Aber sie habe auch schon beobachtet, wie jemand gleich säckeweise Früchte abgefüllt habe. Ihr bedienter Hofladen wiederum sei sehr gut einsehbar und schrecke dadurch möglicherweise potenzielle Ladendiebe ab.