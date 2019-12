Unfall im Parkhaus: 71-Jähriger schwer verletzt

Gegen 10.20 Uhr fuhr am Donnerstag ein 30-jähriger Automobilist ins Parkaus 1 am Flughafen. Aus zurzeit nicht bekannten Gründen durchbrach er eine Barriere und prallte nach zirka 40 Metern mit hoher Geschwindigkeit in einen Stahlträger eines zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrten Parkdecks.

Rega-Helikopter im Einsatz

Der 71-jährige Beifahrer habe beim Unfall schwere Verletzungen erlitten, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Er wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam von Schutz & Rettung mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. (mcp)